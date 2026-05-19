Alarmierender Rückgang der „heimlichen Bestäuber“

Das große Summen der kleinen Retter

Vielleicht liegt die Tragik gerade darin, dass diese Tiere keine Lobby besitzen. Keine Honiggläser tragen ihren Namen, keine Kinderbücher erzählen von ihnen. Und doch sichern sie still unsere Ernten, unsere Blumenwiesen und letztlich unsere Ernährung. Österreichs vergessene Bestäubungskünstler sind weit mehr als bloße Insekten. Sie sind die letzten unsichtbaren Gärtner einer Natur, die ohne ihr tägliches Werk verstummen würde.