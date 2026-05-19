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Nicht nur Bienen

Alarmierender Rückgang der „heimlichen Bestäuber“

Klima
19.05.2026 18:00
Die Bienen sind einem allgemein als „Bestäuber“ im Gedächtnis – doch mit ihr gibt es viele ...
Die Bienen sind einem allgemein als „Bestäuber“ im Gedächtnis – doch mit ihr gibt es viele Käfer, die genauso hart arbeiten...(Bild: Walter Wallner / Seeham)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Anna Kindlmann
Von Mark Perry und Anna Kindlmann

Nicht nur Bienen sind fleißig! Eine ganze Armee anderer Bestäuber: Fliegen, Käfer, Falter und viele unscheinbare Insekten sichern leise, aber unverzichtbar das Leben auf unseren Wiesen und Feldern...

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Sie schwirren im Schatten der Aufmerksamkeit, lautlos, oft unbeachtet – und halten doch unsere Natur am Leben. Während die Honigbiene längst zum Symbol für Artenschutz geworden ist, kämpfen andere kleine Helfer fast unsichtbar um das Überleben unserer Ökosysteme: metallisch schimmernde Rosenkäfer, taumelnde Schwebfliegen, nachtaktive Falter und unscheinbare Fliegenarten. Der Naturschutzbund schlägt nun Alarm – und fordert endlich Schutz für alle Bestäuber, nicht nur für die Biene allein.

Die heimische Pflanzenwelt gleicht einem fein komponierten Orchester. Jede Blüte sendet ihre eigenen Signale aus – Farben, Düfte, Formen und verborgene UV-Muster. Manche Pflanzen öffnen ihre Kelche nur für kräftige Wildbienen, andere setzen auf Käfer oder Fliegen mit kurzen Mundwerkzeugen.

Der Wiesen-Bärenklau etwa lockt Schwebfliegen und Käfer mit offenen, leicht zugänglichen Blüten an. Lippenblüten wie Taubnesseln wiederum brauchen starke Bestäuber, die ihre Blüten „aufdrücken“ können. Hinter all dem steckt ein evolutionäres Meisterwerk: sogenannte Bestäubungssyndrome – perfekte Partnerschaften zwischen Pflanze und Tier.

Und oft ist es gerade die Vielfalt, die unsere Natur rettet. Löwenzahn, Brombeeren oder Flockenblumen werden von ganzen Schwärmen unterschiedlichster Insekten besucht – von Wildbienen über Schmetterlinge bis hin zu Fliegen und kleinen Käfern. Fällt eine Art aus, springen andere ein. Noch.

Der Naturschutzbund bittet, Fotos von (unbekannten) Bestäubern auf seiner ...
Der Naturschutzbund bittet, Fotos von (unbekannten) Bestäubern auf seiner Citizen-Science-Plattform www.naturbeobachtung.at oder der gleichnamigen App zu teilen.(Bild: Timo Kopf)

Die ökologische Lebensversicherung summt leise
„Diese Diversität ist unsere ökologische Versicherung“, warnt Aktivistin-Carolina Trcka-Rojas vom. Besonders in den rauen Hochlagen der Alpen seien oft Fliegenarten die letzten verbliebenen Bestäuber, die selbst bei eisigen Temperaturen noch unterwegs sind.

Gerade Schwebfliegen leisten auf Obstwiesen und Rapsfeldern enorme Arbeit. Nachtfalter wiederum verbinden als nächtliche Wanderer weit entfernte Pflanzenpopulationen miteinander – ein unsichtbares Netz des Lebens, das vielerorts bereits zu reißen beginnt.

Denn mit jedem versiegelten Quadratmeter Boden, jedem pestizidbelasteten Feld und jeder grellen Lichtquelle verschwindet ein weiteres Glied dieser empfindlichen Kette.

Lichtfallen, sterile Gärten und das große Verstummen
Vor allem die Lichtverschmutzung entwickelt sich zunehmend zur tödlichen Falle. Nachtaktive Bestäuber verlieren Orientierung, kreisen erschöpft um Straßenlampen und sterben, bevor sie Blüten erreichen. Dabei übernehmen gerade Nachtfalter einen gewaltigen Teil der nächtlichen Bestäubung.

Der Naturschutzbund fordert deshalb ein radikales Umdenken: weniger sterile „Schottergärten“, mehr Wildnis. Totholz für Käferlarven. Offene Bodenstellen für Wildbienen. Wirtspflanzen für Raupen. Zeitversetztes Mähen statt kahler Einheitsrasen. Warmweiße, abgeschirmte Beleuchtung statt greller Lichtglocken über unseren Dörfern.

Denn viele dieser Insekten brauchen im Larvenstadium völlig andere Lebensräume als später als fliegende Bestäuber. Verschwinden diese Rückzugsorte, verstummen ganze Arten – oft unbemerkt.

Das große Summen der kleinen Retter
Vielleicht liegt die Tragik gerade darin, dass diese Tiere keine Lobby besitzen. Keine Honiggläser tragen ihren Namen, keine Kinderbücher erzählen von ihnen. Und doch sichern sie still unsere Ernten, unsere Blumenwiesen und letztlich unsere Ernährung. Österreichs vergessene Bestäubungskünstler sind weit mehr als bloße Insekten. Sie sind die letzten unsichtbaren Gärtner einer Natur, die ohne ihr tägliches Werk verstummen würde.

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