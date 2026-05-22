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Battle for ORF leadership: Candidate list grows

Nachrichten
22.05.2026 07:34
(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

The list of candidates in the race for the position of new ORF Director General has been joined by a prominent name since early Friday morning!

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Markus Breitenecker, the 57-year-old media executive and former board member of ProSiebenSat.1 Media SE, announced his candidacy via video message.

“For a confident and strong ORF”
Breitenecker advocates for a “confident and strong ORF that carries us through these times.” At the same time, he recognizes the need for action: “The ORF is in a veritable crisis. Not least, the events of recent weeks have shifted the focus away from what matters most: fulfilling the public service mandate for the Austrian audience.”

Markus Breitenecker
Markus Breitenecker(Bild: Christof Birbaumer)

Breitenecker posted his candidacy on his LinkedIn profile:

Markus Breitenecker has more than 30 years of professional experience as a media manager in Austria and abroad. Most recently, the law graduate served as a member of the Executive Board of ProSiebenSat.1 Media SE, which employs approximately 7,000 people. In his role as COO, he was responsible for streaming and digital strategy, tech and AI, sales, marketing, and media policy, as well as operations in Austria and Switzerland.

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