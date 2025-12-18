Vorteilswelt
Dragqueen oder Krampus

Ein queerer Punschstand sorgt für Gesprächsstoff

Niederösterreich
18.12.2025 15:00
Ist Wiener Neustadt schon bereit für einen Drag-Nikolaus? Ein queerer Punschstand des Vereins ...
Ist Wiener Neustadt schon bereit für einen Drag-Nikolaus? Ein queerer Punschstand des Vereins QWN – Queeres Wiener Neustadt – am Adventmarkt bewies, wie selbstverständlich Diversität in der Stadt längst Platz hat. Im Bild: Krampus, ResiNifictrix, Grinch(Bild: QWN)

Was ist skurriler? Ein Krampus oder eine Dragqueen als Nikoaus? Darüber wird in Wiener Neustadt gerade diskutiert. Denn der Verein QWN – Queeres Wiener Neustadt – veranstaltete heuer erstmalig in Niederösterreich einen queeren Punschstand – mit einem Nikolaus in Frauenkleidern. 

0 Kommentare

„Zusammenstehen, gemeinsam feiern – egal wer und egal wie man ist“, so lautete das Motto des Vereins „QWN – Queeres Wiener Neustadt“. Deshalb hatte sich der Verein heuer entschlossen, am Adventmarkt einen eigenen Punschstand aufzubauen. Der auch großen Anklang fand. „Über 400 Leute schauten an diesen zwei Tagen vorbei“, freut sich David Brandstätter vom Verein QWN. Mit dabei: ein Nikolo in Frauenkleidern.

Zitat Icon

Wir träumen von einer Welt, in der queere* Menschen in jeder Gemeinde, in jedem Ort und in jedem Lebensbereich selbstverständlich dazugehören. 

Verein „Queeres Wiener Neustadt“

Aufregung bei den Blauen: „Drag-Nikoläuse verstören unsere Kinder“
Was vor allem bei der FPÖ für helle Aufregung sorgte. „Solch schräge Figuren können vor allem kleine Kinder verstören“, schimpft FPÖ-Stadtrat Philipp Gerstenmayer.

Der Verein QWN kontert: „Drag ist eine anerkannte Kunstform und sicher nicht skurriler als Krampusläufe“. Und: „Wer aus einem fröhlichen, friedlichen Adventstand künstlich eine Empörung konstruiert, offenbart vor allem eines: Unsicherheit im Umgang mit einer vielfältigen Gesellschaft“. 

Queerer Verein will Mut machen und verbinden
Vor zwei Jahren wurde der Verein QWN gegründet. Zur Info: Queer ist eine Sammelbezeichnung für sexuelle Orientierungen, die nicht heterosexuell sind. Ziel des Vereins ist es, sich für die Sichtbarkeit, Gemeinschaft und sichere Räume für junge, queere Menschen in der Region einzusetzen. „Wir wollen Mut machen, verbinden und zeigen, dass Wiener Neustadt viel Platz für Vielfalt hat“, so Brandstätter.

David Brandstätter, Jürgen Lechner, Annika Schön, Selina Prünster, Carmen Michaels (v.l.n.r.) ...
David Brandstätter, Jürgen Lechner, Annika Schön, Selina Prünster, Carmen Michaels (v.l.n.r.) feierten gemeinsam beim Punschstand des Vereins QWN.(Bild: ZVG qwn)

Im Zuge des Punschstandes habe es auch Anfeindungen und blöde Stänkereien von Jugendlichen gegeben, aber das QWN-Team ignorierte diese durchwegs.

Ein Teil des Reinerlöses vom Adventmarkt wird in die Organisation der nächsten Pride-Parade in Wiener Neustadt fließen. Einen Termin dafür gibt es auch schon. Sie wird am 27. Juni 2026 bereits zum vierten Mal in der Allzeit Getreuen stattfinden.

www.qwn2700.at

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
