Ein queerer Punschstand sorgt für Gesprächsstoff

Queerer Verein will Mut machen und verbinden

Vor zwei Jahren wurde der Verein QWN gegründet. Zur Info: Queer ist eine Sammelbezeichnung für sexuelle Orientierungen, die nicht heterosexuell sind. Ziel des Vereins ist es, sich für die Sichtbarkeit, Gemeinschaft und sichere Räume für junge, queere Menschen in der Region einzusetzen. „Wir wollen Mut machen, verbinden und zeigen, dass Wiener Neustadt viel Platz für Vielfalt hat“, so Brandstätter.