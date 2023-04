Dragqueen-Lesung: Polizeigroßaufgebot in Wien

Demo-Sonntag in Wien: Seit den frühen Morgenstunden herrscht Ausnahmezustand in Wien-Mariahilf. Grund: die Lesung einer Dragqueen vor Kindern. Die Sicherheitsmaßnahmen sind hoch, die Polizei in einem Großaufgebot im Einsatz. Sieben Demos sind angekündigt - und nicht jede für die Veranstaltung.