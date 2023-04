Angst vor Gewaltwelle bei Dragqueen-Lesung in Wien

In den sozialen Medien gehen seit Tagen die Wogen hoch. Konservative und rechtsgerichtete Gruppen sorgen sich um den Jugendschutz (Stichwort: Frühsexualisierung, Ansteckung mit „Anderssein“) und haben zur Demo aufgerufen. Ein linkes Bündnis aus unterschiedlichen Bereichen mobilisiert zur Gegenaktion und will eine Art „Schutzwall“ um das Gebäude errichten. Denn offizielle Schutzzone wurde bislang keine verhängt, was SPÖ und Grüne kritisieren.