Ofner und Tagger kennen Gegner bei French Open

Später am Tag spielt noch der Salzburger Lukas Neumayer gegen den Portugiesen Jaime Faria um den Aufstieg ins 128er-Feld. Am Freitag versucht es ab 11.00 Uhr auch der Niederösterreicher Jurij Rodionov gegen den Kroaten Borna Gojo. Der Vorarlberger Joel Schwärzler war am Mittwoch in der zweiten Qualifikationsrunde ausgeschieden. Das Out kam auch für das rot-weiß-rote Doppel Alexander Erler/Lucas Miedler, und zwar beim ATP500-Turnier in Hamburg. Im Viertelfinale unterlagen sie den deutschen Lokalmatadoren Kevin Krawietz/Tim Pütz (Nr. 3) 3:6,5:7.