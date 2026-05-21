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Auftakt in Paris

Ofner und Tagger kennen Gegner bei French Open

Tennis
21.05.2026 15:09
Lilli Tagger
Lilli Tagger(Bild: UALL/Alex Scheuber)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Steirer Sebastian Ofner trifft in der ersten Runde der Tennis-French-Open auf den als Nummer 14 gesetzten Italiener Luciano Darderi. Das ergab die am Donnerstag in Paris vorgenommene Auslosung. Bei den Frauen bekommt es Lilli Tagger mit der Chinesin Wang Xinyu zu tun, der Nummer 32 der Setzliste. Die auf Position 28 gereihte Anastasia Potapova spielt gegen die Australierin Maya Joint, die Vorarlbergerin Julia Grabher auf eine der am Freitag zugelosten 16 Qualifikantinnen.

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Das könnte die Wienerin Sinja Kraus werden, denn der 24-Jährigen brachte die 13 Glück. Nach einem Dutzend vergeblicher Anläufe auf einen Grand-Slam-Hauptbewerb hat sie dieses Ziel am Donnerstag in Roland Garros erreicht, den Aufstieg ins Hauptfeld vor Augen ließ sie sich nicht mehr lange aufhalten. Die 32-jährige Deutsche Anna-Lena Friedsam hatte in der dritten Qualifikationsrunde in 58 Minuten mit 1:6,1:6 das Nachsehen.

Sebastian Ofner
Sebastian Ofner(Bild: EPA/ENRIC FONTCUBERTA)

Später am Tag spielt noch der Salzburger Lukas Neumayer gegen den Portugiesen Jaime Faria um den Aufstieg ins 128er-Feld. Am Freitag versucht es ab 11.00 Uhr auch der Niederösterreicher Jurij Rodionov gegen den Kroaten Borna Gojo. Der Vorarlberger Joel Schwärzler war am Mittwoch in der zweiten Qualifikationsrunde ausgeschieden. Das Out kam auch für das rot-weiß-rote Doppel Alexander Erler/Lucas Miedler, und zwar beim ATP500-Turnier in Hamburg. Im Viertelfinale unterlagen sie den deutschen Lokalmatadoren Kevin Krawietz/Tim Pütz (Nr. 3) 3:6,5:7.

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