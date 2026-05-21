Bauarbeiter schlugen Alarm und retteten wohl Leben

Feueralarm am Donnerstagvormittag im Osten von Innsbruck: In einer Wohnung war wohl aufgrund eines Heizstrahlers ein Brand ausgebrochen. Arbeiter von einer Baustelle in der Nähe bemerkten den Rauch und setzten einen Notruf ab. Die Einsatzkräfte konnten schlussendlich den Bewohner (61) aus der komplett verrauchten Wohnung befreien.