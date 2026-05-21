Crow: „Er traf sich mit berühmter Schauspielerin“

Unterschiedliche Zukunftspläne

Crow und Armstrong wurden 2003 ein Paar, zwei Jahre später folgte die Verlobung, bevor die Liebe 2006 zerbrach. Zum aktuellen Interview seiner Ex hat sich der Sportler bislang nicht geäußert. In seinen Memoiren „Lance: The Making of the World‘s Greatest Champion“ erklärte er einst jedoch, dass die unterschiedlichen Vorstellungen für die gemeinsame Zukunft dazu geführt hätten, dass die Beziehung zu Crow auseinandergegangen sei.