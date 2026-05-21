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Trennung von Armstrong

Crow: „Er traf sich mit berühmter Schauspielerin“

Society International
21.05.2026 15:00
Sheryl Crow und Lance Armstrong waren verlobt und wollten heiraten. Doch 2006 trennte sich das ...
Sheryl Crow und Lance Armstrong waren verlobt und wollten heiraten. Doch 2006 trennte sich das Promi-Paar – in derselben Woche, als die Sängerin ihre Krebsdiagnose erhielt.(Bild: APA/Kevin Winter / Getty Images North America / AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Vor 20 Jahren geriet das Leben von Sheryl Crow aus den Fugen. Denn in derselben Woche, in der sie die Schock-Diagnose Brustkrebs erhielt, musste die Sängerin erfahren, dass ihr Lebensgefährte Lance Armstrong mit „einer sehr berühmten Schauspielerin“ eine Techtelmechtel hatte. 

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Im Podcast „The Bobbycast“ rechnete Sheryl Crow jetzt knallhart mit ihrem Ex Lance Armstrong ab, von dem sie sich 2006 getrennt hatte. „Ich war verlobt, ich hatte drei wunderbare Stiefkinder und wollte mit dieser Person Kinder bekommen“, erinnerte sich die heute 64-Jährige an die Beziehung mit dem ehemaligen Radprofi zurück.

Traf „sehr berühmte Schauspielerin“
Doch dann kam alles anders. „Wir trennten uns in derselben Woche, in der bei mir Brustkrebs diagnostiziert wurde, und ich fand heraus, dass er eine sehr berühmte Schauspielerin traf“, fuhr Crow fort.

Sheryl Crow spricht über die schlimmste Zeit ihres Lebens: Zeitgleich musste sie gegen die Wut ...
Sheryl Crow spricht über die schlimmste Zeit ihres Lebens: Zeitgleich musste sie gegen die Wut nach der Trennung von Lance Armstrong und gegen den Krebs kämpfen.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Frazer Harrison)

Ein Schock für die Sängerin, die zugab: „Danach durchlebte ich etwa neun Monate voller Bestrahlungen, Trauer und Wut.“

Zwar nannte Crow im Podcast-Talk den Namen Armstrong nicht explizit, dennoch ist klar, dass es sich dabei um den Ex-Radprofi handelt. Auch über die Identität der „berühmten Schauspielerin“ schwieg sich die Sängerin aus.

Unterschiedliche Zukunftspläne
Crow und Armstrong wurden 2003 ein Paar, zwei Jahre später folgte die Verlobung, bevor die Liebe 2006 zerbrach. Zum aktuellen Interview seiner Ex hat sich der Sportler bislang nicht geäußert. In seinen Memoiren „Lance: The Making of the World‘s Greatest Champion“ erklärte er einst jedoch, dass die unterschiedlichen Vorstellungen für die gemeinsame Zukunft dazu geführt hätten, dass die Beziehung zu Crow auseinandergegangen sei. 

Demnach habe sich die Sängerin eine Ehe und Kinder gewünscht, während er nach seiner ersten Ehe zunächst keine weiteren Kinder wollte, da er bereits drei Kinder mit seiner Ex-Frau Kristin Richard hatte.

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Crow adoptierte zwei Kinder
Später bekam Armstrong mit seiner zweiten Ehefrau Anna Hansen, die er 2022 heiratete, zwei weitere Kinder. Crow hingegen gründete ihre Familie allein: 2007 adoptierte sie ihren Sohn Wyatt, 2010 folgte die Adoption ihres zweiten Sohnes Levi. 

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