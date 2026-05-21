Zur dritten Fahrprüfung kam ein Doppelgänger

Mit einer banalen Idee wollte sich ein Iraker durch die praktische Fahrprüfung mogeln: Sowohl im Februar als auch im August 2025 rasselte der 31-Jährige durch die Fahrprüfung, nachdem er seinen irakischen Führerschein umschreiben lassen wollte. Doch beim dritten Antreten war er nicht selbst am Steuer des Fahrschulautos, sondern ein Fremder. Das fiel aber erst einen Tag später einer Sekretärin auf, als er sich den vorläufigen Führerschein abholen wollte.