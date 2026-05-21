Söndergaard vertraut in WM-Qualifikation auf Billa

Die 30-jährige Tirolerin war mit 19 Saisontoren maßgeblich daran beteiligt, dass dem VfB der Aufstieg in die deutsche Bundesliga gelang. In der Liga-Schützenliste war sie die Nummer zwei. „Sie hat viele Spiele über 90 Minuten gehabt und hat auch die nötige Routine. Sie ist sehr torgefährlich, weiß, wo das Tor steht, das kann entscheidend sein in den kommenden Spielen“, erläuterte Söndergaard. Deshalb sei es für ihn von Anfang an klar gewesen, Billa zu nominieren. Die war lange Jahre Österreichs Topstürmerin, spielte in der jüngeren Vergangenheit aber nur eine untergeordnete oder gar keine Rolle. Ihre Bilanz kann sich jedenfalls sehen lassen, in 107 Länderspielen traf sie 47 Mal.