Liebesbotschaften an demenzkranken Bruce Willis

„Alles, was du brauchst, ist Liebe“

Dazu postete die 37-Jährige ein kurzes Video, das den jungen Willis bei seiner Arbeit als früherer Schauspieler zeigt, unter anderem in Tanzszenen. Kurz sieht man auch ein Bild mit Rumer Willis‘ Tochter Louetta und ihrem Opa Bruce Willis. Dieses Foto postete auch seine Ex-Ehefrau und Mutter von Rumer, Demi Moore. Die Schauspielerin schrieb dazu: „Alles, was du brauchst, ist Liebe. Alles Gute zum Geburtstag, BW!“