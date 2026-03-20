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Zum 71. Geburtstag

Liebesbotschaften an demenzkranken Bruce Willis

Society International
20.03.2026 09:01
Bruce Willis wurde von seiner Familie an seinem 71. Geburtstag mit Liebe überhäuft. Von Enkelin ...
Bruce Willis wurde von seiner Familie an seinem 71. Geburtstag mit Liebe überhäuft. Von Enkelin Louetta gab es einen Kuss.(Bild: Krone KREATIV/www.instagram.com/demimoore)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Familie des an Demenz erkrankten US-Schauspielers Bruce Willis nutzt seinen 71. Geburtstag, um ihre Liebe für ihn auszudrücken. 

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„Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Ich wollte heute an dich denken, wie du herumtanzt und einfach dein unbestreitbares charmantes Selbst bist“, schrieb zum Beispiel seine Tochter Rumer Willis auf Instagram und ergänze: „Ich liebe dich so sehr.“

„Alles, was du brauchst, ist Liebe“
Dazu postete die 37-Jährige ein kurzes Video, das den jungen Willis bei seiner Arbeit als früherer Schauspieler zeigt, unter anderem in Tanzszenen. Kurz sieht man auch ein Bild mit Rumer Willis‘ Tochter Louetta und ihrem Opa Bruce Willis. Dieses Foto postete auch seine Ex-Ehefrau und Mutter von Rumer, Demi Moore. Die Schauspielerin schrieb dazu: „Alles, was du brauchst, ist Liebe. Alles Gute zum Geburtstag, BW!“

Vor einigen Jahren machte die Familie des ehemaligen Action-Stars bekannt, dass er an Frontotemporaler Demenz (FTD) erkrankt ist. Das ist eine schnell fortschreitende Form von Demenz. Wegen der Erkrankung lebt Bruce Willis nicht bei seiner Familie und ist auf Pflege angewiesen.

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Stiftung „Emma & Bruce Willis Fund“ zum Geburtstag
Seine jetzige Ehefrau, die 47 Jahre alte Emma Heming-Willis, nahm die Krankheit ihres Mannes und seinen Geburtstag zum Anlass, eine eigene Stiftung für andere Erkrankte und ihre Familien zu gründen. Mit dem „Emma & Bruce Willis Fund“ wolle sie das Bewusstsein für FTD schärfen, die Forschung unterstützen und pflegenden Angehörigen beistehen, „die jeden Tag eine so große Last tragen“, schrieb sie auch auf Instagram.

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