Stau auf Tauernautobahn – aber keine Ausweichroute

Bürgermeister ringen um weitere Lösungen

Befürchtungen, dass das Tal bei Ableitungen durch das erhöhte Verkehrsaufkommen vollkommen überlastet und verstopft wird, werden nun immer größer. Bürgermeister aus der Region warnten, wie berichtet, bereits vor Jahren vor derartigen „unerträglichen Ereignissen“. „Wir haben durch unser ,Lästigsein’ bei den zuständigen Behörden mittlerweile viel bewirkt, befinden uns nach wie vor regelmäßig in Sitzungen, die durchaus positiv verlaufen. Wir warnen auch immer wieder vor genau solchen Situationen“, erklärt Gmünds Stadtchef Claus Faller.