Nordbrücke: Radler müssen 110.000 Autos weichen

Die Nordbrücke gehört zu den meistbefahrenen Donauquerungen Wiens: 110.000 Fahrzeuge rollen täglich über die vierspurige Autobahn – und das auf einem Bauwerk aus den frühen 1960er Jahren, dessen letzte große Instandsetzung mehr als drei Jahrzehnte zurückliegt. Nun zieht die Asfinag, die für die Brücke zuständige Autobahngesellschaft, die Notbremse. Ab 2028 wird generalsaniert. Das Problem dabei: Um die Nordbrücke mit ausreichend Fahrspuren in Betrieb zu halten, braucht die Asfinag den parallel laufenden Steinitzsteg – ausgerechnet jenen Steg, der heute als kombinierte Rad- und Fußgängerbrücke von tausenden Wienern täglich genutzt wird.