Schicker: „Kann sich jeder selbst Urteil bilden“

Hoffenheim-Profi Baumann wird hingegen wohl nur die zweite Geige spielen, entsprechend enttäuscht reagierte Schicker: „Am Ende ist es selbstverständlich die Entscheidung des Bundestrainers, wen er nominiert beziehungsweise aufstellt. Was die Kommunikation und den Stil betrifft, kann sich jeder selbst ein Urteil bilden.“ Als dritter Goalie steigt Stuttgarts Alexander Nübel in den Flieger nach Übersee.