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Kritik an Nagelsmann

Schicker: „Kann sich jeder selbst Urteil bilden“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
21.05.2026 15:46
Andreas Schicker (r.) kritisierte Julian Nagelsmann (l.).
Andreas Schicker (r.) kritisierte Julian Nagelsmann (l.).(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Art und Weise, wie Julian Nagelsmann Oliver Baumanns Degradierung zur Nummer zwei im Tor von Deutschlands Nationalmannschaft kommuniziert hat, gefällt Andreas Schicker ganz und gar nicht. „Was den Stil betrifft, kann sich jeder selbst ein Urteil bilden“, kritisierte der Hoffenheim-Geschäftsführer. 

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Anstatt auf Baumann, der während der WM-Qualifikation zwischen den Pfosten stand, zu vertrauen, entschied sich Nagelsmann dazu, den 2024 eigentlich aus dem DFB-Team zurückgetretenen Manuel Neuer zu kontaktieren. 

Manuel Neuer
Manuel Neuer(Bild: AFP/INA FASSBENDER)

Neuer zurück im Team-Trikot
Bereits vor einigen Wochen hatten sich die Gerüchte, dass der Weltmeister-Keeper von 2014 mit nach Amerika fliegt, verdichtet, seit heute ist Neuers WM-Teilnahme offiziell. 

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Hoffenheim-Profi Baumann wird hingegen wohl nur die zweite Geige spielen, entsprechend enttäuscht reagierte Schicker: „Am Ende ist es selbstverständlich die Entscheidung des Bundestrainers, wen er nominiert beziehungsweise aufstellt. Was die Kommunikation und den Stil betrifft, kann sich jeder selbst ein Urteil bilden.“ Als dritter Goalie steigt Stuttgarts Alexander Nübel in den Flieger nach Übersee.

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