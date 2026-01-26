Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unfall im Schneesturm

Frau in den USA von Schneepflug überrollt – tot

Ausland
26.01.2026 17:23
Eine Frau wurde bei einem tragischen Unfall von einem Schneeräumfahrzeug getötet.
Eine Frau wurde bei einem tragischen Unfall von einem Schneeräumfahrzeug getötet.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In den USA tobt seit vergangenem Wochenende ein heftiger Wintersturm. Medienberichten zufolge sind bereits mehr als zehn Menschen bei dem Sturm ums Leben gekommen. Bei einem Unfall mit einem Schneepflug und einem Flugzeugabsturz verloren nun weitere acht Personen ihr Leben.

0 Kommentare

In Massachusetts wurde eine Frau Opfer eines dramatischen Unfalls. Sie ist am vergangenen Sonntag auf einem Parkplatz von einem rückwärtsfahrenden Schneepflug erfasst worden. Die Frau kam ums Leben, auch ihr Mann wurde bei dem Unfall verletzt.

Mann sollte Schneeräumen
Der Lkw wurde von einem 33-jährigen Mann gefahren, der von der lokalen Verkehrsbehörde mit Schneeräumungsarbeiten in Norwood, einer Stadt südwestlich von Boston, beauftragt worden war. Der Mann blieb am Unfallort und kooperierte mit den Beamten der Verkehrspolizei. Der Vorfall wird nun untersucht, so Sullivan.

„Grauenhafter Vorfall“
„Dies ist ein unvorstellbar grauenhafter Vorfall“, sagte Richard Sullivan, Polizeidirektor von Massachusetts, in einer Erklärung. „Im Namen der Verkehrspolizei und der gesamten MBTA-Organisation sprechen wir der Familie und den Freunden des Opfers unser tiefstes Beileid aus. Unsere Gedanken und Gebete sind bei ihnen.“

Lesen Sie auch:
In den USA sind derzeit rund 190 Millionen Menschen von einem Wintersturm betroffen.
Trump skeptisch
Wintersturm in den USA fordert mindestens elf Tote
26.01.2026
Erste Todesopfer
Sturm in den USA führt zu lebensbedrohlicher Kälte
25.01.2026
Ostküste droht Chaos
„Monstersturm“ wütet: USA im Ausnahmezustand
25.01.2026

Sieben Tote bei Flugzeugabsturz in Schneesturm
Indes gab die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA bekannt, dass bei einem Absturz eines privaten Geschäftsreiseflugzeugs während eines Schneesturms auf dem internationalen Flughafen Bangor in Maine sieben Menschen ums Leben kamen. Ein Besatzungsmitglied überlebte mit schweren Verletzungen. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar. Erste Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass das Flugzeug beim Start abstürzte und daraufhin zu brennen begann.

Allgemein herrscht Ausnahmezustand an amerikanischen Flughäfen. Über 19.000 Flüge wurden wegen des Wetters bereits gestrichen. Außerdem sind über 800.000 Haushalte nach einem durch Eisregen verursachten Blackout noch immer ohne Strom. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf