Frau in den USA von Schneepflug überrollt – tot

Sieben Tote bei Flugzeugabsturz in Schneesturm

Indes gab die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA bekannt, dass bei einem Absturz eines privaten Geschäftsreiseflugzeugs während eines Schneesturms auf dem internationalen Flughafen Bangor in Maine sieben Menschen ums Leben kamen. Ein Besatzungsmitglied überlebte mit schweren Verletzungen. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar. Erste Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass das Flugzeug beim Start abstürzte und daraufhin zu brennen begann.