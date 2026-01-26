Unfall im Schneesturm
Frau in den USA von Schneepflug überrollt – tot
In den USA tobt seit vergangenem Wochenende ein heftiger Wintersturm. Medienberichten zufolge sind bereits mehr als zehn Menschen bei dem Sturm ums Leben gekommen. Bei einem Unfall mit einem Schneepflug und einem Flugzeugabsturz verloren nun weitere acht Personen ihr Leben.
In Massachusetts wurde eine Frau Opfer eines dramatischen Unfalls. Sie ist am vergangenen Sonntag auf einem Parkplatz von einem rückwärtsfahrenden Schneepflug erfasst worden. Die Frau kam ums Leben, auch ihr Mann wurde bei dem Unfall verletzt.
Mann sollte Schneeräumen
Der Lkw wurde von einem 33-jährigen Mann gefahren, der von der lokalen Verkehrsbehörde mit Schneeräumungsarbeiten in Norwood, einer Stadt südwestlich von Boston, beauftragt worden war. Der Mann blieb am Unfallort und kooperierte mit den Beamten der Verkehrspolizei. Der Vorfall wird nun untersucht, so Sullivan.
„Grauenhafter Vorfall“
„Dies ist ein unvorstellbar grauenhafter Vorfall“, sagte Richard Sullivan, Polizeidirektor von Massachusetts, in einer Erklärung. „Im Namen der Verkehrspolizei und der gesamten MBTA-Organisation sprechen wir der Familie und den Freunden des Opfers unser tiefstes Beileid aus. Unsere Gedanken und Gebete sind bei ihnen.“
Sieben Tote bei Flugzeugabsturz in Schneesturm
Indes gab die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA bekannt, dass bei einem Absturz eines privaten Geschäftsreiseflugzeugs während eines Schneesturms auf dem internationalen Flughafen Bangor in Maine sieben Menschen ums Leben kamen. Ein Besatzungsmitglied überlebte mit schweren Verletzungen. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar. Erste Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass das Flugzeug beim Start abstürzte und daraufhin zu brennen begann.
Allgemein herrscht Ausnahmezustand an amerikanischen Flughäfen. Über 19.000 Flüge wurden wegen des Wetters bereits gestrichen. Außerdem sind über 800.000 Haushalte nach einem durch Eisregen verursachten Blackout noch immer ohne Strom.
