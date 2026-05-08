Frühlingsfest: Seit 1995 für krebskranke Kinder

Am Samstag, 23. Mai, beginnt das Fest am und um den Kirchplatz in Glanhofen um 10 Uhr mit einem großen Sicherheitstag – und mit viel Musik.

Dabei sind der Kindergarten Glanhofen, die Volksschule Glanhofen, Marie Fischer, die Bezirksmusikschule Feldkirchen, die MMS Feldkirchen, Charlien, Waterloo als Winnetou, Plus, Vanessa Dollinger, Melanie Payr, Elisabeth Kreuzer, Elchos, Listen to the music, Nora Lisa, Silvio Samoni, Alessa, Hannah, Markus Wutte mit Band, Udo Wenders, Jazz Gitti, Waterloo, Marco Ventre und Band, Matakustix.

Am Sonntag, 24. Mai, wird ab 9.30 Uhr eine heilige Messe gefeiert, die Dechant Erich Aichholzer zelebriert. Dabei sind der A-cappella-Chor Feldkirchen, die Klagenfurter Postillione, das Bläserquartett TK Treffner.

Zum Frühschoppen spielen die Stadtkapelle Feldkirchen, die jungen Wernberger, die Kaiser und die Hauskapelle Avsenik auf, der A-cappella-Chor Feldkirchen und Silvio Samoni lassen ihre Stimmen erklingen.