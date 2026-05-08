Frühlingsfest: Seit 1995 für krebskranke Kinder

Nach einem schweren Schicksalsschlag wurde das erste Frühlingsfest zugunsten der Kärntner Kinderkrebshilfe organisiert. Seit 1995 ist es alle zwei Jahre eine Veranstaltung, die beliebte Künstler anlockt, das Publikum begeistert – und Spenden für Familien mit krebskranken Kindern lukriert.
Der kleine Philipp war zwei Jahre alt, als er an Leukämie erkrankte. Zwei Jahre später verlor er den Kampf mit der Krankheit. Martin Treffner und das „Schöller“-Team kannten Philipps Familie gut - Philips Vater war ein Mitarbeiter. Alle fühlten mit und lernten in dieser schweren Zeit die wichtige Arbeit der Kärntner Kinderkrebshilfe kennen und schätzen. „Die Kinderkrebshilfe ist der Familie emotional und finanziell beigestanden. So kam die Idee auf, dieser Organisation etwas zurückzugeben und auch andere Kinder und deren Eltern zu unterstützen. Bei einem Fest sollte Geld gesammelt werden“, erinnert sich Martin Treffner an die Anfänge. Der heutige Bürgermeister von Feldkirchen war damals Verkaufsleiter bei „Schöller“ und konnte 1995 zum ersten Frühlingsfest zum Peternwirt in Glanhofen einladen; „Die Feldkirchner“ spielten auf und 7485 Euro konnten gesammelt und der Kärntner Kinderkrebshilfe übergeben werden.
Alle zwei Jahre feiern und Gutes tun
Vom Erfolg angespornt, wurde 1997 das zweite Frühlingsfest organisiert – und seitdem wird es alle zwei Jahre in Glanhofen gefeiert. Die Veranstaltung wuchs von Jahr zu Jahr. Beim sechsten Fest traten bereits 17 Musikgruppen auf – kostenlos! Stars wie Waterloo und Robinson oder Jazz Gitti waren dabei.
683.700 Euro konnten in all den Jahren bereits gesammelt und der Kärntner Kinderkrebshilfe übergeben werden. Herzlichen Dank!
Martin Treffner bedankt sich im Namen der Stadt Feldkirchen und des Schöller-Teams für die Unterstützung
Beim 14. Frühlingsfest an zwei Tagen im Mai 2024 wurden am Festgelände in Glanhofen rund 15.000 Besucherinnen und Besucher begrüßt. „Der sensationelle Reinerlös von 93.300 Euro konnte erzielt und über ,Licht ins Dunkel‘ an die Kärntner Kinderkrebshilfe übergeben werden“, freut sich Treffner. „Insgesamt konnten wir in all den Jahren bei den 14. Festen 683.700 Euro an die Kärntner Kinderkrebshilfe überreichen!“
Am Samstag, 23. Mai, beginnt das Fest am und um den Kirchplatz in Glanhofen um 10 Uhr mit einem großen Sicherheitstag – und mit viel Musik.
Dabei sind der Kindergarten Glanhofen, die Volksschule Glanhofen, Marie Fischer, die Bezirksmusikschule Feldkirchen, die MMS Feldkirchen, Charlien, Waterloo als Winnetou, Plus, Vanessa Dollinger, Melanie Payr, Elisabeth Kreuzer, Elchos, Listen to the music, Nora Lisa, Silvio Samoni, Alessa, Hannah, Markus Wutte mit Band, Udo Wenders, Jazz Gitti, Waterloo, Marco Ventre und Band, Matakustix.
Am Sonntag, 24. Mai, wird ab 9.30 Uhr eine heilige Messe gefeiert, die Dechant Erich Aichholzer zelebriert. Dabei sind der A-cappella-Chor Feldkirchen, die Klagenfurter Postillione, das Bläserquartett TK Treffner.
Zum Frühschoppen spielen die Stadtkapelle Feldkirchen, die jungen Wernberger, die Kaiser und die Hauskapelle Avsenik auf, der A-cappella-Chor Feldkirchen und Silvio Samoni lassen ihre Stimmen erklingen.
Und auch zum Jubiläum, zum 15. Familienfest, ist wieder Großes geplant. Mehr als 300 Helfer und der gesamte Ort unterstützen das karitative und gemütliche Fest, das am 23. und 24. Mai am Kirchplatz in Glanhofen über die Bühne geht.
Kinder können sich von Angelika schminken lassen und auf die Märchenwiese gehen, in Juttas Streichelzoo Tiere kennenlernen, in der Hüpfburg toben und gratis Nestlé-Schöller-Eis genießen, während die Erwachsenen am Weinstand der Praterbullen richtig sind. Die Oldtimer-Traktorfreunde Maltschacher See kommen mit ihren Fahrzeugen, die Hundeschule SVÖ Glanhofen lädt zur Vorführung, es gibt Hubschrauber-Rundflüge, die FF Feldkirchen kommt mit der Drehleiter, das Rote Kreuz mit der Gulaschkanone. Dabei sind auch die Feuerwehr Glanhofen, die Landjugend St. Nikolai, die Line Dance Comunity, der Lederhosenwirt Hans Tischler...
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