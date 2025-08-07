Brunnen-Aus sorgt für Kritik: Was Linz jetzt plant

Auf dem Taubenmarkt steht eine Veränderung bevor: Der Sparkassenbrunnen wird dort – wie berichtet – Ende 2025 abgebaut. Die Stadt Linz plant anstelle des Brunnens eine sogenannte Pflanzinsel. Konkret handelt es sich um einen klimaresistenten Baum, der von einer halbkreisförmigen Sitzbank umgeben ist. Ergänzt wird die Anlage durch einen öffentlichen Trinkbrunnen. Die geschätzten Gesamtkosten betragen bis zu 80.000 Euro. Darin enthalten sind auch mögliche zusätzliche Aufwendungen, etwa für unvorhersehbare Abbrucharbeiten, da der Zustand unter dem Brunnen erst im Zuge der Bauarbeiten genauer beurteilt werden kann.