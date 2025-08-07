Vorteilswelt
Unmut über Pflanzinsel

Brunnen-Aus sorgt für Kritik: Was Linz jetzt plant

Oberösterreich
07.08.2025 11:20
Der Brunnen muss weg, eine Pflanzinsel mit Trinkbrunnen und Sitzge- legenheit kommt.
Der Brunnen muss weg, eine Pflanzinsel mit Trinkbrunnen und Sitzge- legenheit kommt.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Der Sparkassenbrunnen am Taubenmarkt wird abgebaut, stattdessen ist eine temporäre Begrünung mit Baum, Sitzbank und Trinkbrunnen geplant. Kostenpunkt: rund 80.000 Euro. Was als Übergangslösung gedacht ist, sorgt nun für politische Diskussionen – und wirft die Frage auf, ob hier wirklich nur ein Provisorium entsteht.

Auf dem Taubenmarkt steht eine Veränderung bevor: Der Sparkassenbrunnen wird dort – wie berichtet – Ende 2025 abgebaut. Die Stadt Linz plant anstelle des Brunnens eine sogenannte Pflanzinsel. Konkret handelt es sich um einen klimaresistenten Baum, der von einer halbkreisförmigen Sitzbank umgeben ist. Ergänzt wird die Anlage durch einen öffentlichen Trinkbrunnen. Die geschätzten Gesamtkosten betragen bis zu 80.000 Euro. Darin enthalten sind auch mögliche zusätzliche Aufwendungen, etwa für unvorhersehbare Abbrucharbeiten, da der Zustand unter dem Brunnen erst im Zuge der Bauarbeiten genauer beurteilt werden kann.

FPÖ kritisiert Kosten
FPÖ-Stadtrat Michael Raml spricht sich klar gegen die geplante Zwischenlösung aus. Er kritisiert vor allem die Kosten: „Knapp 80.000 Euro für einen einzigen Baum samt Sitzbank und Trinkbrunnen – als bloße Übergangslösung – sind weder verhältnismäßig noch verantwortungsvoll im Umgang mit Steuergeld.“

Lesen Sie auch:
Der Sparkassenbrunnen wird Ende des Jahres abgebaut.
Temporäre Umgestaltung
Taubenmarkt: Brunnen weg, grüne Oase geplant
05.08.2025

Hajart pocht auf neuen Brunnen
Auch Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP) äußert sich skeptisch: „Ich bin dagegen, dass den Linzern der Brunnen weggenommen wird. Er gehört einfach zur Landeshauptstadt – wer hat sich nicht schon einmal ,beim Brunnen am Taubenmarkt‘ getroffen?“. Weil der Sparkassenbrunnen an die Bank zurückgegeben und künftig wieder im Inneren der Sparkasse an der Promenade Platz finden wird, fordert Hajart eine umfassende Neugestaltung des Taubenmarkts, welcher seiner Meinung nach auch gleich wieder einen neuen Brunnen beinhalten solle.

