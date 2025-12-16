Baum statt Brunnen erregt die Gemüter in Linz

Ein paar armselige Ästchen ragen gen Himmel, rundherum eine Sitzgelegenheit, auf der es sich neben ein paar Hartgesottenen fast ausschließlich die Tauben bequem machen. In der Mitte des Rondeaus sollen Tannenzweige für weihnachtliches Ambiente sorgen. Dort, wo früher am Taubenmarkt der Brunnen war, der jetzt an seinem ursprünglichen Standort in der Sparkassen-Zentrale an der Promenade wieder errichtet werden soll, steht eine sogenannte Pflanzeninsel. Sie soll etwas Grün in die Stadt bringen.