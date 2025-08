Taubenmarkt: Brunnen weg, grüne Oase geplant

Der Sparkassenbrunnen am Taubenmarkt wird – wie berichtet – mit Ende 2025 abgebaut und an seinem ursprünglichen Standort in der Sparkassenzentrale an der Promenade wiedererrichtet. Der Brunnen, ursprünglich für den Innenbereich konzipiert, ist im Freien wartungsintensiv und technisch nicht optimal betreibbar. Die temporäre Gestaltung der frei werdenden Fläche des zentralen Platzes in der Innenstadt soll nun in der Sitzung des Stadtsenats am Donnerstag beschlossen werden. Längerfristig soll der Taubenmarkt insgesamt neugestaltet werden.