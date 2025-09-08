Filialkirche im anderen Dorf erstrahlt wieder

Der entzückende Ort im Lavanttal wurde 1091 als Entrichsdorf erstmals urkundlich erwähnt. Über 650 Jahre später wurde der Ort Einersdorf und 1781 Andersdorf genannt. Bei der Auffahrt begrüßen Wiesen, Felder und Bäume. Etwa 100 Personen leben da, fahren täglich zur Arbeit, bestellen ihre Landwirtschaften. Beim Besuch der „Kärntner Krone“ ist es still, fast zu still!