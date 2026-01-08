Hailey Bieber verführt als heiße Valentins-Queen

Da wird selbst der Winter feurig! Hailey Bieber sorgt pünktlich zum Valentinstag für Herzklopfen – und zwar in der neuen Kampagne von Victoria’s Secret. Das Supermodel zeigt sich sinnlich, selbstbewusst und ganz in Rot: ein Look, der keine Fragen offenlässt.
In der frisch enthüllten „A Very VS Valentine’s“-Kampagne steht die 29-Jährige im Mittelpunkt. Vor dem Spiegel posierend, setzt Hailey ihre Kurven gekonnt in Szene und beweist einmal mehr, warum sie zu den begehrtesten Gesichtern der Fashion-Welt zählt.
Zartes Chiffon, Herz-Details und ein Hauch von Luxus – genau die richtige Mischung für den Tag der Liebe.
Neben Hailey glänzen auch Topmodels wie Isabeli Fontana, Maty Fall Diba und Alexis Carrington. Doch klar ist: Die Mutter eines Kindes stiehlt allen die Show. Ob verführerische Lingerie oder romantische Satin-Pyjamas – die neue Kollektion zielt direkt ins Herz.
Victoria’s Secret bringt es selbst auf den Punkt: Die Rituale der Romantik beginnen hier. Und mit Hailey Bieber als „Queen of Hearts“ wird der Valentinstag 2026 garantiert unvergesslich.
