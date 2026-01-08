Vorteilswelt
Victoria’s Secret

Hailey Bieber verführt als heiße Valentins-Queen

Star-Style
08.01.2026 09:00
Heißer als der Valentinstag! Hailey Bieber zeigt sich als „Queen of Hearts“ in der neuen ...
Heißer als der Valentinstag! Hailey Bieber zeigt sich als „Queen of Hearts“ in der neuen Victoria’s-Secret-Kampagne.(Bild: ADRIENNE RAQUEL)

Da wird selbst der Winter feurig! Hailey Bieber sorgt pünktlich zum Valentinstag für Herzklopfen – und zwar in der neuen Kampagne von Victoria’s Secret. Das Supermodel zeigt sich sinnlich, selbstbewusst und ganz in Rot: ein Look, der keine Fragen offenlässt.

In der frisch enthüllten „A Very VS Valentine’s“-Kampagne steht die 29-Jährige im Mittelpunkt. Vor dem Spiegel posierend, setzt Hailey ihre Kurven gekonnt in Szene und beweist einmal mehr, warum sie zu den begehrtesten Gesichtern der Fashion-Welt zählt.

Zartes Chiffon, Herz-Details und ein Hauch von Luxus – genau die richtige Mischung für den Tag der Liebe.

Hailey Bieber in der „A Very VS Valentine’s“-Kampagne
Hailey Bieber in der „A Very VS Valentine's"-Kampagne
Hailey Bieber in der „A Very VS Valentine’s“-Kampagne
Hailey Bieber in der „A Very VS Valentine's"-Kampagne

Neben Hailey glänzen auch Topmodels wie Isabeli Fontana, Maty Fall Diba und Alexis Carrington. Doch klar ist: Die Mutter eines Kindes stiehlt allen die Show. Ob verführerische Lingerie oder romantische Satin-Pyjamas – die neue Kollektion zielt direkt ins Herz.

Hailey Bieber in der „A Very VS Valentine’s“-Kampagne
Hailey Bieber in der „A Very VS Valentine's"-Kampagne
Hailey Bieber in der „A Very VS Valentine’s“-Kampagne
Hailey Bieber in der „A Very VS Valentine's"-Kampagne

Victoria’s Secret bringt es selbst auf den Punkt: Die Rituale der Romantik beginnen hier. Und mit Hailey Bieber als „Queen of Hearts“ wird der Valentinstag 2026 garantiert unvergesslich.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
