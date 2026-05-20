Mindestsicherung: Tiroler Landtag beschloss Reform

Höchstdeckel bei volljährigen Personen eingeführt

Nun wurde in der Mai-Sitzung des Tiroler Landtages der zweite Teil beschlossen. Die Begrenzung bei Großfamilien wurde über einen Höchstdeckel bei volljährigen Personen in den entsprechenden Haushalten umgesetzt. Zudem gibt es weiterhin ein degressives System bei den Kinderrichtsätzen. Der Gesamtbetrag soll jedoch reduziert werden, um den Abstand zu Familien mit regulärem Einkommen gerechter zu gestalten.