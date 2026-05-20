Nachwuchs im Zoo! Fünf Welpen für Polarwölfe

Der Salzburger Zoo freut sich wieder über neuen Nachwuchs. Das Polarwolfpaar Nura und Isegrim hat in diesem Frühjahr wieder Jungtiere bekommen. Fünf Welpen erkunden derzeit das weitläufige Anlage und waren für Besucher auch schon gut sichtbar.
Die vierjährige Nura meistert die Aufgabe mit dem fünfköpfigen Nachwuchs gelassen. Die einjährigen Geschwister samt Vater Isegrim stehen bei der Aufzucht der Welpen zur Seite.
„Es ist jedes Jahr aufs Neue ein ganz besonderer Moment, wenn sich Nachwuchs bei unseren Polarwölfen ankündigt“, erklärt Geschäftsführerin Sabine Grebner. „Vor allem freut uns, dass sich Nura und Isegrim als entspanntes Elternpaar zeigen und die am 22. April geborenen Jungtiere in einem ruhigen und stabilen Familienverband aufwachsen.“
Polarwölfe oder Arktische Wölfe leben in der Regel in einem Rudel, das von einem Elternpaar und dessen Nachkommen gebildet wird. Das Sozialverhalten ist bei Polarwölfen stärker ausgeprägt als bei anderen Unterarten des Wolfes, berichtet der Zoo.
2024 brachte Nura erstmals zwei Jungtiere zur Welt. Dem Duo folgte 2025 ein Trio.
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