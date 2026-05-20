Speiseeis: Viel Gentechnik und kaum Bio-Produkte

Bio-Angebot rückläufig

„Wer beim Eisgenuss auf die Umwelt achten möchte, muss im Supermarkt lange suchen: Biologisches und rein pflanzliches Eis ist besser für Mensch und Natur, bleibt aber die Ausnahme im Kühlregal“, fasste Gundi Schachl, Leiterin des Greenpeace-Marktchecks, die Ergebnisse zusammen. Das Eissortiment des Handels hatte die NGO nach eigenen Angaben bereits 2022 geprüft. Im Vergleich zu den Tests vier Jahre zuvor sei das Bio-Angebot sogar rückläufig – von 3,8 Prozent auf 2,8 Prozent. Die Kühlregale seien mit 160 Produkten aber gut gefüllt.