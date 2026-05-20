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„Einer der Ersten“

Stadtliga-Bomber vor doppeltem Double

Fußball Unterhaus
20.05.2026 06:00
Jan Mülner (mitte) greift mit Wienerberg nach dem Double.
Jan Mülner (mitte) greift mit Wienerberg nach dem Double.(Bild: SC Wienerberg)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

Wienerberg greift am Mittwoch gegen 1980 Wien nach dem Landescup-Titel. Federführend ist Knipser Jan Mülner, der sich im Saisonfinish gleich vier Trophäen sichern könnte.

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Wenn Jan Mülner am Mittwoch (19 Uhr) mit dem SV Wienerberg das Wiener Landescup-Finale gegen 1980 Wien im Happel-Stadion bestreitet, geht es für den Goalgetter nicht nur um den ersten Titel seiner Karriere, sondern auch um ein ganz besonderes Kunststück.

„Wäre einer der Ersten“
Der 25-Jährige führt nämlich die Torschützenliste in Liga und Cup mit 32 bzw. neun Treffern an – und steht zudem in beiden Bewerben kurz vor dem Titelgewinn. Quasi das doppelte Double. „Vor der Saison hatte ich mir keines der vier Dinge erträumt. Schaff ich das tatsächlich, wäre ich sicher einer der Ersten, dem das gelingt“, grinst Mülner.

Jan Mülner netzt wettbewerbsübergreifend bereits 41-mal.
Jan Mülner netzt wettbewerbsübergreifend bereits 41-mal.(Bild: SC Wienerberg)

Favoritenrolle wackelt
Dessen Team in der Stadtliga sechs Zähler Vorsprung auf Verfolger Helfort hat, im Cup-Finale klarer Favorit ist. Oder doch nicht? In dieser Saison gab’s für die bärenstarken Wienerberger erst zwei Niederlagen – eine davon gegen 1980. „Wir dürfen sie keinesfalls unterschätzen“, warnt Coach Werner Hasenberger vor dem Doppel-Duell, am Freitag trifft man auch in der Liga aufeinander. „Sie werden uns nichts schenken.“

Indes steigt Donnerstagabend (19 Uhr) auf der Hohen Warte das Finale im Wiener Frauen Cup, der USC Landhaus 1b trifft auf Essling.

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