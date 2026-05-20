Stadtliga-Bomber vor doppeltem Double

„Wäre einer der Ersten“

Der 25-Jährige führt nämlich die Torschützenliste in Liga und Cup mit 32 bzw. neun Treffern an – und steht zudem in beiden Bewerben kurz vor dem Titelgewinn. Quasi das doppelte Double. „Vor der Saison hatte ich mir keines der vier Dinge erträumt. Schaff ich das tatsächlich, wäre ich sicher einer der Ersten, dem das gelingt“, grinst Mülner.