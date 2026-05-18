Opposition flutet den Landtag mit „Dringlichen“

Drei Anfragen alleine von den Grünen

Besonders hervortun werden sich die Grünen, die alleine für die Hälfte der Anfragen verantwortlich zeichnen. In allen spielt der Klimawandel eine Rolle: So will man von Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) wissen, inwieweit die Steiermark auf Dürre und Waldbrände vorbereitet ist. Landeshauptmann Mario Kunasek soll bezüglich der Ressourcen für die immer stärker geforderten Einsatzorganisationen Rede und Antwort stehen. Und Kunaseks FPÖ-Kollege Hannes Amesbauer, zuständig für die Raumplanung, wird von den Grünen in Sachen Wasserknappheit und Renaturierung „gegrillt“.