Jetzt soll Experten-Trio steirisches Budget retten

Die Grüne Mark schreibt tiefrote Zahlen: Seit 2022 sind die Schulden des Landes Steiermark von 4,8 auf über acht Milliarden Euro explodiert – bis 2029 wird gar die 10-Milliarden-Marke erreicht, so zumindest die aktuellen Prognosen. Um den rot-weiß-roten Stabilitätspakt nicht zu sprengen, müssen heuer zu den bereits veranschlagten 172 Millionen Euro mehr als 200 Millionen zusätzlich einsparen. Mit dieser Tatsache hatte ÖVP-Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer vor gut zwei Wochen die Öffentlichkeit konfrontiert – und damit sowohl eigene Partei als auch Koalitionspartner überrascht.