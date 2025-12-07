Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geständnisse abgelegt

Brandserie in Wien: Drei junge Frauen festgenommen

Wien
07.12.2025 19:46
Die jungen Frauen wurden in eine Justizanstalt eingeliefert. (Symbolbild)
Die jungen Frauen wurden in eine Justizanstalt eingeliefert. (Symbolbild)(Bild: Martin A. Jöchl)

Eine Brandserie in Wien ist geklärt. Gleich in mehreren Bezirken hatten gelegte Feuer im November für Angst und Schrecken gesorgt, nun ist klar: Hinter den Brandstiftungen stehen drei junge Frauen – sie zeigen sich geständig.

0 Kommentare

Im November sollen zwei 18-Jährige und eine 17-Jährige in den Bezirken Wieden, Margareten, Ottakring und Hernals Brände gelegt haben, heißt es vonseiten der Polizei. Zwei der Beschuldigten, eine 18-Jährige und eine 17-jährige Österreicherin, konnten in Wien-Hernals festgenommen werden. Die Dritte, ebenfalls 18 Jahre alt, ging noch am selben Tag freiwillig zur Polizei.

Motiv: Langeweile
Die drei zeigten sich in ihren Einvernahmen geständig. Langeweile habe sie zu den Taten getrieben, sagte Polizeisprecherin Julia Schick. Den Kriminalbeamten sei es gelungen, „18 Fakten der Brandstiftung“ mit einem Schaden in sechsstelliger Höhe zu klären. Weitere Erhebungen sind im Gange, die jungen Frauen wurden in eine Justizanstalt gebracht.

Brand mit Todesopfer wohl auch gelegt
Der dramatische Fall von vor wenigen Tagen – wo bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus ein Mann gestorben war und ein weiterer eine Rauchgasvergiftung erlitt und wo ebenfalls ein Brandstifter am Werk gewesen sein soll – dürfte aber nicht auf das Konto des Trios gehen. 

Lesen Sie auch:
Das desolate Gebäude mit den Gaza-Graffitis stand in Flammen.
Polizei jagt Täter
Feuerteufel? Anruf rettete Bewohner wohl das Leben
02.12.2025

Das Feuer war direkt hinter der Eingangstür ausgebrochen. Die Brandintensität war enorm, beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern, der Bereich hinter der Eingangstür stand in Vollbrand, berichtete die Feuerwehr. 14 Einsatzfahrzeuge mit rund 60 Feuerwehrleuten waren im Großeinsatz.

Laut einer Polizeisprecherin hätten sich die jungen Frauen eher mit „Kindereien“ schuldig gemacht – beispielsweise durch das Anzünden von Altpapier-Containern.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
WienWiedenMargaretenOttakring
Polizei
FeuerteufelBrandstiftungFrauenAngstBrand
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
4° / 12°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
3° / 11°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
4° / 11°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
3° / 12°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
1° / 13°
Symbol bedeckt

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
151.872 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
135.175 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
129.500 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Mehr Wien
Geständnisse abgelegt
Brandserie in Wien: Drei junge Frauen festgenommen
Trotz Unterzahl
Krisen-WAC gewinnt gegen schwache Wiener Austria
Krone Plus Logo
Kasperl der Woche
Diese Unheiligen Drei Könige bringen keine Gaben!
Krone Plus Logo
Top-Mediziner erklärt:
So schaffen Sie es, zehn Jahre länger zu leben
WEGA rückte an
Streit um Miete eskaliert: Mann greift zu Messern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf