TV-Team filmte Misshandlungen von Kindern

Eine Journalistin des Senders France 2 hatte für eine Dokumentation mit versteckter Kamera Betreuungskräfte in Paris gefilmt, die Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren körperliche und psychische Gewalt zufügten. Auch ein Fall einer Vergewaltigung wurde laut den Anwälten aufgenommen. Ende Jänner wurde die Dokumentation dann ausgestrahlt. Nachdem die Fälle publik geworden waren, verklagten die Eltern der Kinder die Produktionsfirma und die beteiligten Journalistinnen und Journalisten. „Das Verschweigen der Tatsache ist eine Straftat, die umso schwerer ist, weil eine Anzeige es ermöglicht hätte, die Kinder zu schützen“, hieß es.