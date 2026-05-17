Österreich aktualisiert rote Schmetterlings-Liste

Sie tanzen scheinbar schwerelos über blühende Wiesen, gaukeln im warmen Sommerwind und tragen Farben, die wirken, als hätte die Natur selbst zum Pinsel gegriffen. Doch hinter der stillen Schönheit von Admiral, Schwalbenschwanz oder Apollofalter verbirgt sich eine dramatische Wahrheit: Österreichs Schmetterlinge verschwinden. Laut der letzten „Roten Liste der Tagfalter Österreichs“ gilt bereits mehr als jede zweite heimische Art als gefährdet. Und Experten befürchten, dass die Lage heute noch deutlich ernster ist. Nun startet ein wissenschaftlicher Kraftakt, der zugleich ein Hilferuf an die Bevölkerung ist.