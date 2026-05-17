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50 Prozent gefährdet

Österreich aktualisiert rote Schmetterlings-Liste

Klima
17.05.2026 08:30
Bereits laut der letzten Erhebung gelten über 50 Prozent der heimischen Tagfalterarten als ...
Bereits laut der letzten Erhebung gelten über 50 Prozent der heimischen Tagfalterarten als gefährdet.(Bild: Naturschutzbund / Michaela Fischer)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Anna Kindlmann
Von Mark Perry und Anna Kindlmann

Österreichs Schmetterlinge kämpfen ums Überleben – jetzt soll das ganze Land bei ihrer Rettung helfen. Nach mehr als zwei Jahrzehnten wird die „Rote Liste der Tagfalter Österreichs“ nun umfassend aktualisiert.

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Sie tanzen scheinbar schwerelos über blühende Wiesen, gaukeln im warmen Sommerwind und tragen Farben, die wirken, als hätte die Natur selbst zum Pinsel gegriffen. Doch hinter der stillen Schönheit von Admiral, Schwalbenschwanz oder Apollofalter verbirgt sich eine dramatische Wahrheit: Österreichs Schmetterlinge verschwinden. Laut der letzten „Roten Liste der Tagfalter Österreichs“ gilt bereits mehr als jede zweite heimische Art als gefährdet. Und Experten befürchten, dass die Lage heute noch deutlich ernster ist. Nun startet ein wissenschaftlicher Kraftakt, der zugleich ein Hilferuf an die Bevölkerung ist.

Ein stilles Sterben über den Wiesen
Wo einst zahllose Falter über Blumenmeere flatterten, herrscht vielerorts bedrückende Leere. Intensiv bewirtschaftete Felder, monotone Landschaften, Pestizideinsatz und die immer spürbareren Folgen der Klimakrise rauben den empfindlichen Insekten Lebensraum und Nahrung. Viele Arten verschwinden lautlos - oft unbemerkt.

Besonders dramatisch ist die Situation beim majestätischen Apollofalter. Der einstige König alpiner Sonnenhänge gilt mittlerweile als stark gefährdet. Manche Unterarten stehen sogar unmittelbar vor dem Aussterben. Mit jedem verlorenen Schmetterling verschwindet aber nicht nur ein Stück Naturromantik, sondern ein wichtiger Teil des ökologischen Gleichgewichts.

Denn Schmetterlinge sind weit mehr als bloße Sommerboten. Sie bestäuben Pflanzen, dienen Vögeln und anderen Tieren als Nahrung und gelten als empfindliche Frühwarnsysteme der Natur. Wo Falter verschwinden, gerät oft das gesamte Ökosystem aus dem Gleichgewicht. Nach mehr als zwei Jahrzehnten wird die „Rote Liste der Tagfalter Österreichs“ nun umfassend aktualisiert. Die bisherige Datengrundlage stammt aus dem Jahr 2005 - aus ökologischer Sicht beinahe ein anderes Zeitalter. Seitdem haben Hitzesommer, Bodenversiegelung und intensive Landwirtschaft Österreichs Landschaft tiefgreifend verändert.

Für Naturschutzbund und Umweltbundesamt ist klar: Ohne aktuelle Daten kann es keinen wirksamen Schutz geben. Deshalb werden jetzt alle verfügbaren Kräfte gebündelt, um die rund 215 heimischen Tagfalterarten neu zu erfassen.

Die „Rote Liste“ gilt dabei als weit mehr als bloßes Artenverzeichnis. Sie ist ein wissenschaftliches Alarmsystem, das zeigt, welche Arten bereits an den Rand des Verschwindens gedrängt wurden – und wo dringend gehandelt werden muss. Sie beeinflusst politische Entscheidungen, Förderprogramme und Naturschutzmaßnahmen im ganzen Land.

„Österreich sucht seine Schmetterlinge“
Das Besondere an diesem Großprojekt: Nicht nur Experten sind gefragt. Erstmals soll die Bevölkerung selbst zu Naturforschern werden. Über die Plattform naturbeobachtung.at sowie die dazugehörige App können Naturfreunde Fotos von Schmetterlingen hochladen und Sichtungen melden. Jeder einzelne Fund hilft dabei, Verbreitungskarten zu vervollständigen und das tatsächliche Ausmaß des Artensterbens sichtbar zu machen.

Unter dem Motto „Schmetterlingen auf der Spur“ läuft parallel dazu der Citizen Science Award 2026. Noch bis 31. Juli sind Schulen, Familien und Naturbegeisterte eingeladen, sich an der österreichweiten Spurensuche zu beteiligen. Denn manchmal kann schon ein einziges Foto aus dem eigenen Garten helfen, eine bedrohte Art nachzuweisen.

Hoffnung zwischen Blüten und Beton
Noch beherbergt Österreich rund 215 Tagfalter- und fast 4000 Nachtfalterarten. Doch viele Populationen sind massiv unter Druck geraten oder regional bereits verschwunden. Experten warnen seit Jahren, dass das große Insektensterben längst begonnen hat.

Und doch gibt es Hoffnung. Jede naturbelassene Wiese, jeder blühende Balkon und jede ungemähte Ecke kann für Schmetterlinge zur letzten Zuflucht werden. Vielleicht entscheidet sich genau jetzt, ob kommende Generationen den Zauber eines Apollofalters noch erleben dürfen – oder nur noch Bilder von ihm kennen werden. Denn wenn die Gaukler der Lüfte verstummen, verliert die Natur nicht bloß ihre Farben. Sie verliert ein Stück ihrer Seele.

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