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Song Contest im Visier

Hacker wollen die Stadthalle „angegriffen“ haben

Wien
13.05.2026 18:00
(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Stefan Steinkogler

Schon in den vergangenen Tagen spielten vermeintlich russische Hackergruppen mit österreichischen Institutionen und Niederlassungen Katz und Maus. Die Überlastungsangriffe auf Server scheinen sich in Richtung Song-Contest-Finale zu verstärken – jetzt soll auch die Wiener Stadthalle, in der der ESC stattfindet, ins Visier geraten sein.  

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Dass der Song Contest verstärkt ins Visier von Hackern geraten wird, vermeldete die „Krone“ schon im Jänner. Auch die behaupteten digitalen Angriffe der vergangenen Tage auf Ministerien, Behörden und andere Firmen durch vermutlich russische Hackerkollektive deuten darauf hin, dass Österreich zum beliebten Angriffsziel geworden ist. Seit Beginn der Musikfeierlichkeiten soll schon eine Vielzahl an Seiten lahmgelegt worden sein – oder dies zumindest versucht worden sein. 

(Bild: jfhp - stock.adobe.com)

Auch Wiener Linien unter den „Opfern“
Jetzt will die mutmaßlich von Russland aus operierende Gruppe namens „NoName“ auch die Wiener Stadthalle ins Visier genommen haben. Zumindest beanspruchte die Gruppe, die hierzulande schon in der Vergangenheit negativ auffiel, im Netz erneut multiple Überlastungsangriffe auf die Server mehrerer österreichischer Seiten. Neben dem Flughafen Graz und der steirischen Verbund Linie finden sich auch ein Parkservice-Unternehmen aus Wien, die Wiener Linien und auch die Stadthalle unter den „Opfern“. Die Wiener Linien bestätigten der „Krone“ Angriffe in den letzten Tagen.

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Angriffe haben aktuell keine gravierenden Folgen
Ob die Angriffe zu irgendwelchen Problemen mit den Webseiten geführt haben, ist unklar. Laut Cyberprofi Dr. Cornelius Granig handelt es sich jedenfalls um (noch) recht harmlose Versuche, Unsicherheit zu säen. Gefährlicher wäre es, wenn Hacker „in Systemen bleiben“ und Geld für die Freischaltung von Seiten verlangen. Oder auch, wenn politische Botschaften während des Song Contests auf den Bildschirmen eingeblendet oder Sicherheits-Kontrollen oder der Öffi-Verkehr lahmgelegt würden. Ob eine größere Cyber-Attacke in Richtung Song-Contest-Finale bevorsteht, steht in den Sternen. 

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