Hacker wollen die Stadthalle „angegriffen“ haben

Auch Wiener Linien unter den „Opfern“

Jetzt will die mutmaßlich von Russland aus operierende Gruppe namens „NoName“ auch die Wiener Stadthalle ins Visier genommen haben. Zumindest beanspruchte die Gruppe, die hierzulande schon in der Vergangenheit negativ auffiel, im Netz erneut multiple Überlastungsangriffe auf die Server mehrerer österreichischer Seiten. Neben dem Flughafen Graz und der steirischen Verbund Linie finden sich auch ein Parkservice-Unternehmen aus Wien, die Wiener Linien und auch die Stadthalle unter den „Opfern“. Die Wiener Linien bestätigten der „Krone“ Angriffe in den letzten Tagen.