Mit zwei Legionären im Sturm zum DSG-Titel

Nepomuk sicherte sich in dominanter Manier den Titel in der Unterliga B. Die treffsichere deutschen Doppelspitze dirigiert ein Spielertrainer-Duo, dem Goalie sind die wenigen Spiele ohne Gegentor ein Dorn im Auge.
Eine absolute Machtdemonstration! Die DSG Nepomuk dominierte die Unterliga B nach Belieben, fixierte bereits drei Runden vor Schluss die Meisterschaft.
Gefährliches Sturmduo
Zu verdanken hat man den Erfolgslauf der deutschen Doppelspitze Simon Perschke und Jonathan Pruisken. Die beiden kamen im Sommer, trafen gemeinsam satte 39 Mal. „Mit den beiden vorne drin kann eigentlich nicht’s schief gehen“, erzählt Coach Patrick Holzapfel, der gemeinsam mit Thomas Hertl als Spielertrainer tätig ist. „Das ist nicht immer leicht, oft fehlt einem die Übersicht, wenn man selbst am Platz steht!“
Die weiße Weste fehlt
Vollends zufrieden ist man beim Leader trotz Titel übrigens nicht – erst einmal kassierte man kein Gegentor. „Das ist vor allem unserem Torwart ein großer Dorn im Auge. Mir als Trainer ist es nicht so wichtig. Hauptsache ist, dass wir gewinnen“, grinst Holzapfel. Der mit seiner Truppe nur einmal die Woche trainiert, wobei „trainieren kann man das eigentlich nicht nennen“. Dennoch gab’s zuletzt ein 3:2 gegen die Wiener SK Lation, Stürmer Perschke brachte nach zweifachem Rückstand mit einem Dreierpack den Sieg.
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