After a crash on the field
Induced Coma! Here’s How the Soccer Player Is Doing
Von Kärntner Krone
There was plenty of action again last weekend in Carinthia’s second-tier soccer league! The good news: There’s now an injury update for a 21-year-old who suffered a skull fracture in a serious collision. Also: A goalkeeper has already shone with ten goals this season, and two clubs have swapped coaches.
A sigh of relief at St. Egyden! In the 2nd Division B, the home game against Feffernitz had to be abandoned with the score at 0-2. Noah Moser (21) collided with an opponent in an aerial duel, lost consciousness, suffered a skull fracture, and had to be placed in an induced coma on the spot. The 21-year-old was in critical condition.
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