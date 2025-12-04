Waldschutz-Verordnung wird abermals abgeschwächt

Eine eigentlich schon im Jahr 2023 beschlossene EU-Verordnung zum Schutz vor Entwaldung wird nun erneut abgeschwächt und verschoben. Dies ist das Ergebnis der jüngsten Verhandlungen von Unterhändlern des EU-Parlaments und der EU-Staaten.
Nun werden die Regeln der sogenannten Entwaldungsverordnung also abermals verschoben – für große Unternehmen um ein Jahr und für kleine Unternehmen bis Mitte 2027. Zudem werden die Berichtspflichten für Unternehmen gelockert. Künftig müssen nur noch diejenigen Unternehmen, die ein Produkt erstmals auf den EU-Markt bringen, eine Sorgfaltserklärung abgeben.
Händler und nachgelagerte Unternehmen in der Lieferkette sind von dieser Pflicht befreit. Die Einigung sieht zudem vor, dass Kleinst- und Kleinunternehmen lediglich eine einmalige, vereinfachte Erklärung abgeben müssen, wie das Parlament mitteilte
Schutz vor Entwaldung für sieben Rohstoffe
Die EU-Entwaldungsverordnung zielt darauf ab, zu verhindern, dass Produkte auf den europäischen Markt gelangen, für deren Herstellung Waldflächen dauerhaft in Agrarflächen umgewandelt wurden. Betroffen sind sieben Rohstoffe: Kakao, Kaffee, Ölpalmen, Kautschuk, Soja, Holz und Rinder. Die Brüsseler Behörde hatte die Verordnung aufgrund des immer größer werdenden Drucks aus der Wirtschaft und wegen neuer Mehrheitsverhältnisse im Parlament bereits Ende September um ein Jahr verschoben.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.