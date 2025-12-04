Waldschutz-Verordnung wird abermals abgeschwächt

Schutz vor Entwaldung für sieben Rohstoffe

Die EU-Entwaldungsverordnung zielt darauf ab, zu verhindern, dass Produkte auf den europäischen Markt gelangen, für deren Herstellung Waldflächen dauerhaft in Agrarflächen umgewandelt wurden. Betroffen sind sieben Rohstoffe: Kakao, Kaffee, Ölpalmen, Kautschuk, Soja, Holz und Rinder. Die Brüsseler Behörde hatte die Verordnung aufgrund des immer größer werdenden Drucks aus der Wirtschaft und wegen neuer Mehrheitsverhältnisse im Parlament bereits Ende September um ein Jahr verschoben.