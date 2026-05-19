„Natur schützen und Natur nützen; nur so geht es“

Strenges Gesetz und viel Arbeit

Beim Thema Vertrauen geht es schließlich auch um gesetzliche Auflagen, die Forstbetriebe vor Herausforderungen stellen – besonders die vielen kleinen Betriebe in Kärnten. Da werden etwa verpflichtende Flächen für „Nichtnutzung“ angedacht, da gibt es teils irrwitzige Auflagen über die Dokumentation von Holz, dessen Herkunft und Weg. Da sind mitunter sogar Kleinbetriebe gezwungen, EDV-Experten anzuheuern, um das bewältigen zu können. Und das verleide vielen die Arbeit im Forst. Außerdem hätten wir ja ohnehin ein strenges Forstgesetz.