Favorit sind wir nicht unbedingt. Auch wir müssen unsere Spiele erst einmal gewinnen.“ Der Sektionsleiter des USC Wallern Michael Thullner hält weiterhin den Ball flach. Nach dem 4:1-Derbysieg in St. Andrä war trotzdem die Freude groß – auch mit einem Blick auf die Tabelle. Drei Runden vor Schluss sind die Seewinkler nur einen Punkt hinter Tabellenführer Mönchhof. Aber: Mit einem Spiel weniger. „Die Ausgangssituation ist sicher ein Vorteil, wir haben es selbst in der Hand“, so der Sportboss. Ob Meister oder nicht, entscheidet sich wohl erst in der letzten Runde. Dann wartet mit Purbach der wohl größte Konkurrent auf den Titel. „Ein Aufstieg wäre eine Rückkehr dorthin, wo der USC hingehört.“