Mehr als ein Job: Pflegelehre als Zukunftschance

Die Wirtschaftskammer Burgenland lädt aktuell zu Lehrlingscastings im ganzen Land. Ein Bereich, in dem der Fachkräftebedarf mit Sicherheit weiter stark ansteigt, ist die Pflege.
Eine Pflegeausbildung zu machen, hat viele gute Gründe – fachlich und vor allem persönlich. „Pflege bedeutet Wertschätzung, Empathie, Abwechslung. Pflege ist weit mehr als Körperpflege und Beschäftigung“, bringt es Franz Drescher, Obmann der burgenländischen Gesundheitsbetriebe in der Wirtschaftskammer auf den Punkt.
Er betreibt selbst zwei Altenwohn- und Pflegeheime im Mittelburgenland. Die Anforderungen an das Personal in diesem Bereich sind hoch. Es lohne sich aber, das Aufgabenfeld in Augenschein zu nehmen, betont Drescher: „Jeder Tag ist anders, jeder Mensch einzigartig. Pflegekräfte werden dringend gesucht. Nach der Ausbildung gibt es sehr gute Übernahmechancen in Wohnortnähe und eine hohe Arbeitsplatzsicherheit.“
Verlockend seien auch die vielen Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten sowie Spezialisierungen. Die Pflegeabschlüsse erfüllen internationale Standards. „Wer bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und gerne im Team arbeitet, für den ist eine Lehre im Pflegebereich ideal“, so der Branchenvertreter. Aktuell würden burgenländische Einrichtungen bereits sieben Lehrlinge ausbilden.
Es gibt die Möglichkeit der 3-jährigen Ausbildung im Bereich der Pflegeassistenz und die 4-jährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz. Die Lehrinhalte sind so abgestimmt, dass ein Wechsel in den jeweils anderen Lehrberuf in den ersten drei Jahren möglich ist. Die Pflegelehre ist eine duale Ausbildungsform, die jungen Menschen bereits ab der 10. Schulstufe den Einstieg in einen Beruf ermöglicht. Der Fokus liegt auf der praktischen Ausbildung in einer Einrichtung. Die Lehre soll als weiterer Ausbildungsweg dem steigenden Bedarf an Fachkräften begegnen und bietet eine attraktive Alternative zur rein schulischen Ausbildung, betont Drescher.
Die Termine der Lehrlingscastings gibt’s auf wko.at/bgld/lehrlingscasting
