Mehr als ein Job: Pflegelehre als Zukunftschance

Es gibt die Möglichkeit der 3-jährigen Ausbildung im Bereich der Pflegeassistenz und die 4-jährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz. Die Lehrinhalte sind so abgestimmt, dass ein Wechsel in den jeweils anderen Lehrberuf in den ersten drei Jahren möglich ist. Die Pflegelehre ist eine duale Ausbildungsform, die jungen Menschen bereits ab der 10. Schulstufe den Einstieg in einen Beruf ermöglicht. Der Fokus liegt auf der praktischen Ausbildung in einer Einrichtung. Die Lehre soll als weiterer Ausbildungsweg dem steigenden Bedarf an Fachkräften begegnen und bietet eine attraktive Alternative zur rein schulischen Ausbildung, betont Drescher.