SPÖ: „Wir stellen die Lehre in den Fokus“

Hoher Besuch bei der Firma Alu-Sommer in Stoob: Der SPÖ-Landtagsklub führte erstmals einen „Tag der Lehre“ durch. Ziel ist es, diese Ausbildungsform stärker in den Fokus zu rücken. „Angesichts des überall spürbaren Fachkräftemangels ist es für uns von größter Bedeutung, hier aktiv Gegenmaßnahmen zu ergreifen“, erklärte Klubchef Roland Fürst, der einst selbst Betriebsschlosserlehrling war. Auch Firmen seien dazu geneigt, sich in Regionen niederzulassen, in denen sie auf einen Pool qualifizierter Mitarbeiter zugreifen können.