„Hatten schon alles fix gebucht für Los Angeles“

Die Absage der WM-Generalprobe von Österreich gegen Guatemala am 11. Juni im Großraum Los Angeles trifft 13 österreichische Fans sehr hart. Gernot Thierschädl, Obmann des ÖFB-Fanclubs GLBG Crew, sagt: „Für uns Allesfahrer ist das schon ein Wahnsinn. Wir hatten schon alles fix gebucht. Und dann kommt drei Wochen davor die Absage.“
Insgesamt hätte die Fangruppe aus 13 Personen bestanden, darunter mehrere Mitglieder von verschiedenen ÖFB-Fanclubs. Thierschädl erzählt: „Ich habe mir von der Freundin und der Firma grünes Licht geholt, vier Urlaubstage waren eingeplant. Als echter Fan machst du so etwas vor einer WM gerne.“ Wie es ausschaut, können sie Hotel und Mietauto stornieren. Was aber mit den 800 Euro für Hin- und Rückflug wird, ist noch offen.
„Das würde uns schon sehr weh tun“
Der Steirer lächelt gequält: „Dieses Geld würde uns schon weh tun, aber es ist wie es ist. Ich gebe auch dem ÖFB überhaupt keine Schuld. Aber wir werden jetzt alle Hebel in Bewegung setzen. Vielleicht haben wir eine Chance. Dann können wir die 800 Euro noch in unsere WM-Reise stecken.“ Und da wird es garantiert keine Absagen geben. Die Vofreude auf die Vorrunden-Spiele gegen Jordanien, Argentinien und Algerien ist bei allen ÖFB-Fanclubs schon riesig.
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