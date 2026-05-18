„Hatten schon alles fix gebucht für Los Angeles“

„Das würde uns schon sehr weh tun“

Der Steirer lächelt gequält: „Dieses Geld würde uns schon weh tun, aber es ist wie es ist. Ich gebe auch dem ÖFB überhaupt keine Schuld. Aber wir werden jetzt alle Hebel in Bewegung setzen. Vielleicht haben wir eine Chance. Dann können wir die 800 Euro noch in unsere WM-Reise stecken.“ Und da wird es garantiert keine Absagen geben. Die Vofreude auf die Vorrunden-Spiele gegen Jordanien, Argentinien und Algerien ist bei allen ÖFB-Fanclubs schon riesig.