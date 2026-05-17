Guat is’ gangen … | Pseudo-Internationalität

Pseudo-Internationalität. Das internationale Echo fällt ganz überwiegend positiv aus. Man lobt eine gute Show, gute Organisation, gute Stimmung. Was hierzulande allerdings wenig positiv ausfiel – und diese „Pseudo-Internationalität“ hätte man sich wirklich sparen können: In der Moderation hörte man kein deutsches Wort. Auf der Bühne immerhin doch. „Eins, zwei, drei“ lautet der Refrain des englischen Beitrages. Der kam – es wird wohl nicht am Deutsch gelegen sein – freilich gar nicht gut an. England wurde Letzter. Und ersparte Österreich knapp diesen unehrenhaften Platz… Und Cosmo ersparte mit seinem schlechten Abschneiden Österreich die Pflicht, den nächsten ESC auszutragen. Auch wenn es eine Ehre wäre!