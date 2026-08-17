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Elf Tage im 1. Quartal

Auch 2027 gibt es Blockabfertigungen für Lkw

Tirol
17.08.2026 06:00
57 Tage lang – und damit so oft wie noch nie in einem Jahr – wurde der Lkw-Verkehr bei Kufstein ...
57 Tage lang – und damit so oft wie noch nie in einem Jahr – wurde der Lkw-Verkehr bei Kufstein im Vorjahr dosiert.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Ein Donnerstag und zehn Montage sind von diesen Maßnahmen wieder betroffen. Die Dosierungen dauerten im Vorjahr etwa viereinhalb Stunden im Schnitt. Die Belastungsgrenze für Mensch und Natur sei längst erreicht.

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Und es geht munter weiter! An insgesamt elf verkehrskritischen Tagen wird die Lkw-Dosierung bei Kufstein Nord im ersten Quartal 2027 wieder planmäßig in den frühen Morgenstunden aktiviert. Das verkündet die Landesregierung.

Die Auswahl dieser Tage erfolgt auf Grundlage einer fachlichen Analyse von Verkehrsexperten. Sie orientiert sich an der bewährten Methodik und berücksichtigt Verkehrsprognosen, Polizeiberichte, Erfahrungswerte und Verkehrszahlen der Vorjahre. Dabei werden jene Tage identifiziert, an denen in der Früh mit hohem Lkw-Aufkommen auf der A12 bei Kufstein zu rechnen ist und dies mit erhöhtem Kfz-Verkehr auf der A12 und A13 zusammentrifft.

Zitat Icon

Die Belastungsgrenze für Mensch, Natur und Infrastruktur durch den Transitverkehr ist längst erreicht und Tirol wehrt sich mit seinen Notmaßnahmen dagegen.

LH Anton Mattle

Bild: Christof Birbaumer

„Belastungsgrenze für Mensch und Natur erreicht“
Im Schnitt dauerten die Dosierungen im Vorjahr rund viereinhalb Stunden. „Die Belastungsgrenze für Mensch, Natur und Infrastruktur durch den Transitverkehr ist längst erreicht und Tirol wehrt sich mit seinen Notmaßnahmen dagegen“, betonte LH Anton Mattle. Die Blockabfertigung stelle die Verkehrs- und Versorgungssicherheit an besonders verkehrsstarken Tagen bestmöglich sicher.

Die Dosierungen seien auch mit dem Baustellenmanagement der Asfinag und den Arbeiten an der Luegbrücke abgestimmt. Die Polizei werde die Blockabfertigung nur so lange aufrechterhalten, wie es die Verkehrssituation erfordere.

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An diesen Tagen wird der Lkw-Verkehr 2027 dosiert:

7. Jänner, 11. Jänner, 18. Jänner, 25. Jänner, 1. Februar, 8. Februar, 15. Februar, 22. Februar, 1. März, 8. März und 15. März.

Die weiteren Termine für das nächste Jahr werden im November veröffentlicht.

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