Auch 2027 gibt es Blockabfertigungen für Lkw

Die Auswahl dieser Tage erfolgt auf Grundlage einer fachlichen Analyse von Verkehrsexperten. Sie orientiert sich an der bewährten Methodik und berücksichtigt Verkehrsprognosen, Polizeiberichte, Erfahrungswerte und Verkehrszahlen der Vorjahre. Dabei werden jene Tage identifiziert, an denen in der Früh mit hohem Lkw-Aufkommen auf der A12 bei Kufstein zu rechnen ist und dies mit erhöhtem Kfz-Verkehr auf der A12 und A13 zusammentrifft.