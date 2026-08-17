Parkstrafe bezahlt – Mahnungen hörten nicht auf

Fehler bei Überweisung passiert

Uns gelang die Klärung überraschend schnell und einfach. Auf Anfrage hat Avantpark die Sache überprüft und festgestellt, dass bei der Überweisung die Referenznummer nicht korrekt eingegeben bzw. ein Leerzeichen eingefügt war. Wie bei allen manuellen Überweisungen sei es wichtig, dass die Referenznummer exakt erfasst wird. Sonst könne keine automatische Zuordnung der Zahlung erfolgen.