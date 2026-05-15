Wien fährt mehr statt weniger mit Auto und Moped

Um 0,5 (Fahrrad) beziehungsweise um 0,4 Prozent (Öffis) geringer (siehe Grafik oben) ist nun der Anteil nachhaltiger Mobilität. Simas Büro erklärt das damit, dass jetzt zum Unterschied von früher keine gerundeten Zahlen mehr präsentiert würden. Einem einprozentigen Anstieg des motorisierten Individualverkehrs innerhalb eines Jahres kommt man aber nicht einmal mit Rundungsfehlern bei. Dennoch ist er Tatsache – auch wenn er erst auf den zweiten Blick sichtbar wird.