Spears in Kalifornien vorübergehend festgenommen

Schockierender Zwischenfall im Oktober

Der Vorfall kommt nur wenige Monate nach einem ähnlichen Zwischenfall. Im Oktober 2025 soll Britney Spears nach einem Abend im Restaurant Red-O in Thousand Oaks auffällig gefahren sein. Laut einem Bericht der „Daily Mail“ zeigte ein Video, wie sie trotz Warnungen von Begleitern in ihr Auto stieg. Augenzeugen zufolge soll sie beim Ausparken beinahe einen Freund angefahren haben und auf der Fahrt nach Hause mehrfach zwischen den Fahrspuren geschwankt sein.