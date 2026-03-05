Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trunkenheit am Steuer

Spears in Kalifornien vorübergehend festgenommen

Society International
05.03.2026 16:11
Britney Spears wurde am Mittwochabend vorübergehend wegen des Verdachts auf Trunkenheit am ...
Britney Spears wurde am Mittwochabend vorübergehend wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen. Das Foto rechts zeigt sie 2024 am Steuer eines weißen Mercedes.(Bild: Krone KREATIV/Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Popstar Britney Spears ist laut US-Medienberichten am Mittwochabend in den USA vorübergehend festgenommen worden. Wie das Promi-Portal „TMZ“ unter Berufung auf Polizeiquellen berichtet, erfolgte die Festnahme im Ventura County im Bundesstaat California wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer.

0 Kommentare

Dem Bericht zufolge wurde die 44-jährige Sängerin gegen 21:30 Uhr Ortszeit von Beamten der California Highway Patrol angehalten und anschließend in Handschellen abgeführt.

Gerichtstermin im Mai
Aus den Gefängnisunterlagen des Sheriffs von Ventura County geht jedoch hervor, dass Spears wenig später wieder auf freien Fuß kam. Weitere Details zu den Umständen der Kontrolle oder möglichen Alkoholtests wurden zunächst nicht bekannt. Laut „Variety“ muss sie am 4. Mai vor Gericht erscheinen. 

Offizielle Stellungnahmen von Spears oder ihrem Management lagen zunächst nicht vor. Auch die Polizei veröffentlichte bislang keine ausführlichen Angaben zum Vorfall. Ihr Instagram-Profil hat Spears nach der Verhaftung gelöscht. 

Britney Spears sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Nach ihrer unglaublichen Karriere erlitt sie ...
Britney Spears sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Nach ihrer unglaublichen Karriere erlitt sie einen psychischen Zusammenbruch und war lange Jahre unter Vormundschaft.(Bild: AFP/VALERIE MACON)

Schockierender Zwischenfall im Oktober
Der Vorfall kommt nur wenige Monate nach einem ähnlichen Zwischenfall. Im Oktober 2025 soll Britney Spears nach einem Abend im Restaurant Red-O in Thousand Oaks auffällig gefahren sein. Laut einem Bericht der „Daily Mail“ zeigte ein Video, wie sie trotz Warnungen von Begleitern in ihr Auto stieg. Augenzeugen zufolge soll sie beim Ausparken beinahe einen Freund angefahren haben und auf der Fahrt nach Hause mehrfach zwischen den Fahrspuren geschwankt sein.

Auch in der Vergangenheit geriet Britney Spears bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt. 2007 wurde die Sängerin in Los Angeles nach einem Zusammenstoß mit einem geparkten Auto wegen Fahrerflucht angeklagt. Die Vorwürfe wegen des Sachschadens wurden später fallengelassen, nachdem sie den Fahrzeughalter entschädigt hatte. In einem weiteren Punkt – dem Vorwurf, ohne gültigen kalifornischen Führerschein gefahren zu sein – wurde Spears schließlich freigesprochen.

Lesen Sie auch:
Mega-Deal für Britney Spears: Die Sängerin soll 200 Millionen Dollar für den Verkauf der Rechte ...
Mega-Deal!
Spears verkauft Musik-Rechte für 200 Mio. Dollar
11.02.2026
Knallharte Abrechnung
Britney Spears: „Habe Angst vor meiner Familie“
05.02.2026

Jahrelang unter Vormundschaft
Spears war 1998 als Teenager mit „Baby One More Time“ zum Superstar geworden, es folgten Hits wie „Oops! ... I Did It Again“ und „Toxic“. Spears Vater hatte 13 Jahre lang eine umstrittene Vormundschaft über sie. 2008 wurde die Sängerin wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen und entmündigt.

Ihr Vater Jamie übernahm die Vormundschaft über die Musikerin und kontrollierte damit nicht nur die persönlichen und künstlerischen Belange seiner Tochter, sondern auch ihr Vermögen. Erst Ende 2021 endete nach langem Rechtsstreit die höchst umstrittene Vormundschaft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
05.03.2026 16:11
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Britney Spears
KalifornienUSA
Polizei
Instagram
Auto
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
448.858 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
362.984 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
280.314 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2602 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2066 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
1823 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Mehr Society International
Trunkenheit am Steuer
Spears in Kalifornien vorübergehend festgenommen
Gr. 38 bei Nacktszenen
Nicola Coughlan wehrt sich gegen „Plus-Size“-Label
Filmset statt Schule
Ex-Kinderstar Hilary Duff erhielt „null Bildung“
In Song verarbeitet
Sarah Connor spricht über Ehekrise und Herzschmerz
Riesengroße Ehre
Helene Fischer bekommt ihre eigene Barbie!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf