Spears in Kalifornien vorübergehend festgenommen

Popstar Britney Spears ist laut US-Medienberichten am Mittwochabend in den USA vorübergehend festgenommen worden. Wie das Promi-Portal „TMZ“ unter Berufung auf Polizeiquellen berichtet, erfolgte die Festnahme im Ventura County im Bundesstaat California wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer.
Dem Bericht zufolge wurde die 44-jährige Sängerin gegen 21:30 Uhr Ortszeit von Beamten der California Highway Patrol angehalten und anschließend in Handschellen abgeführt.
Gerichtstermin im Mai
Aus den Gefängnisunterlagen des Sheriffs von Ventura County geht jedoch hervor, dass Spears wenig später wieder auf freien Fuß kam. Weitere Details zu den Umständen der Kontrolle oder möglichen Alkoholtests wurden zunächst nicht bekannt. Laut „Variety“ muss sie am 4. Mai vor Gericht erscheinen.
Offizielle Stellungnahmen von Spears oder ihrem Management lagen zunächst nicht vor. Auch die Polizei veröffentlichte bislang keine ausführlichen Angaben zum Vorfall. Ihr Instagram-Profil hat Spears nach der Verhaftung gelöscht.
Schockierender Zwischenfall im Oktober
Der Vorfall kommt nur wenige Monate nach einem ähnlichen Zwischenfall. Im Oktober 2025 soll Britney Spears nach einem Abend im Restaurant Red-O in Thousand Oaks auffällig gefahren sein. Laut einem Bericht der „Daily Mail“ zeigte ein Video, wie sie trotz Warnungen von Begleitern in ihr Auto stieg. Augenzeugen zufolge soll sie beim Ausparken beinahe einen Freund angefahren haben und auf der Fahrt nach Hause mehrfach zwischen den Fahrspuren geschwankt sein.
Auch in der Vergangenheit geriet Britney Spears bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt. 2007 wurde die Sängerin in Los Angeles nach einem Zusammenstoß mit einem geparkten Auto wegen Fahrerflucht angeklagt. Die Vorwürfe wegen des Sachschadens wurden später fallengelassen, nachdem sie den Fahrzeughalter entschädigt hatte. In einem weiteren Punkt – dem Vorwurf, ohne gültigen kalifornischen Führerschein gefahren zu sein – wurde Spears schließlich freigesprochen.
Jahrelang unter Vormundschaft
Spears war 1998 als Teenager mit „Baby One More Time“ zum Superstar geworden, es folgten Hits wie „Oops! ... I Did It Again“ und „Toxic“. Spears Vater hatte 13 Jahre lang eine umstrittene Vormundschaft über sie. 2008 wurde die Sängerin wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen und entmündigt.
Ihr Vater Jamie übernahm die Vormundschaft über die Musikerin und kontrollierte damit nicht nur die persönlichen und künstlerischen Belange seiner Tochter, sondern auch ihr Vermögen. Erst Ende 2021 endete nach langem Rechtsstreit die höchst umstrittene Vormundschaft.
