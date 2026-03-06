Britney feuerte vor Festnahme ihre Sucht-Coaches

Der Hintergrund: ein Mega-Deal rund um ihre Musikrechte. Dies feierte Britney wohl mit einer Reise nach Los Cabos, kurz nach ihrer Rückkehr folgten die Entlassungen.

Hat Spears schlechten Umgang?

Gut möglich, dass der Rauswurf ihrer Sucht-Coaches eine Kettenreaktion ausgelöst hatte, die in einer Festnahme gipfelte. Immerhin sind Sober-Coaches dafür ausgebildet, suchtkranke Klienten dabei zu unterstützen, nüchtern zu bleiben und einen geregelten Alltag einzuhalten.