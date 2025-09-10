Marktamt zieht „Gammelobst“ aus dem Verkehr

Jährlich wird mit rund 400.000 Tonnen Lebensmitteln am Großmarkt in Inzersdorf gehandelt. Bereits seit dem Jahr 1972 ist er Österreichs Drehscheibe für Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Eiprodukte und Blumen. Genau deshalb finden dort auch regelmäßige Kontrollen durch das Marktamt (MA59) statt. Bei einer nächtlichen Razzia wurden von Sonntag auf Montag insgesamt 129 Lkw kontrolliert, dabei gab es acht Mängel, welche auch zur Anzeige gebracht wurden.