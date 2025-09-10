Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ekelfund am Großmarkt

Marktamt zieht „Gammelobst“ aus dem Verkehr

Wien
10.09.2025 16:11
Das Marktamt schlägt erneut nachts zu: Bei einer Kontrolle am Großgrünmarkt wurden diese ...
Das Marktamt schlägt erneut nachts zu: Bei einer Kontrolle am Großgrünmarkt wurden diese Weintrauben mit Sonnenbrand entdeckt.(Bild: MA59 - Markamt)

Ekelfund bei einer nächtlichen Razzia auf dem bekannten Großmarkt in Inzersdorf.

0 Kommentare

Jährlich wird mit rund 400.000 Tonnen Lebensmitteln am Großmarkt in Inzersdorf gehandelt. Bereits seit dem Jahr 1972 ist er Österreichs Drehscheibe für Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Eiprodukte und Blumen. Genau deshalb finden dort auch regelmäßige Kontrollen durch das Marktamt (MA59) statt. Bei einer nächtlichen Razzia wurden von Sonntag auf Montag insgesamt 129 Lkw kontrolliert, dabei gab es acht Mängel, welche auch zur Anzeige gebracht wurden.

Zweimal wurde gegen die Gewerbeordnung verstoßen. Viermal war die Ware entweder falsch oder gleich gar nicht deklariert. In einem Fall sollten Weintrauben aus Italien nach Deutschland geliefert werden. Doch die Trauben wiesen einen starken Sonnenbrand auf.

Die Gammelweintrauben hätten auf den Wiener Märkten verkauft werden sollen.
Die Gammelweintrauben hätten auf den Wiener Märkten verkauft werden sollen.(Bild: MA59 - Markamt)

Dieser entsteht durch intensive Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen, macht die Trauben ungenießbar. Besonders dreist: Der Händler versuchte, sie auf den Wiener Märkten zu verkaufen. „Es setzte eine Geldstrafe und die Ware wurde von uns vernichtet“, erklärt Marktamtssprecher Alexander Hengl zur „Krone“.

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
17° / 20°
Symbol Regen
Wien 11. Simmering
17° / 21°
Symbol starker Regen
Wien 14. Penzing
16° / 19°
Symbol starker Regen
Wien 19. Döbling
16° / 20°
Symbol starker Regen
Wien 21. Floridsdorf
16° / 20°
Symbol starker Regen

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Kinderkopftuchverbot
„Einziger Zwang sollte die Schulpflicht sein“
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
330.890 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
174.516 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
112.463 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2210 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1759 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1699 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Mehr Wien
Ekelfund am Großmarkt
Marktamt zieht „Gammelobst“ aus dem Verkehr
Ins Weltall abheben
Flug zum Mars im neuen Prater-Planetarium
Alle 40 Tore im Video
Kein Scherz! Liga-Spiel in Österreich endet 39:1
„Kosten zu hoch“
Wizz Air fliegt bald nicht mehr ab Wien
Ampel sprang auf Grün
Unfalldrama in Wien: Seniorin von Lkw überrollt!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf