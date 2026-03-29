So unterscheiden Sie echte Bio-Eier von Massenware

Nur wenig artgerecht

Bewegung und Beschäftigungsmöglichkeiten sind stark eingeschränkt, die Tiere haben kaum Abwechslung und leiden häufig unter Stress. Zwar ist die Haltung immerhin besser als die alte Käfighaltung, doch ihre natürlichen Verhaltensweisen, die sie im Freien an den Tag legen würden, können die Hennen so nicht ausleben. Hinzu kommt das Risiko von Krankheiten, das in den engen Ställen deutlich höher ist.