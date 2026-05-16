Größter Israel-Protest in der Nähe der Stadthalle

Die Aktivisten wollten den Protest eigentlich in der Venediger Au beim Prater abhalten. Aufgrund einer Behördenentscheidung wurde die Veranstaltung aber auf den Maria-Theresien-Platz verlegt – und somit ausgerechnet in die unmittelbare Nähe des Israel-Fan-Lokals „MQ Kantine“ und des Eurovision Village am Rathausplatz. Beim „Song Protest“ wurde aber von Anfang an klargestellt, dass der Widerstand gewaltfrei sei. „Wir stehen für Liebe und Frieden“, wie Co-Moderator Topoke auf der Bühne sagte.