Meghan teilt Kuschel-Foto von Archie & Papa Harry

Normales Leben für Kinder

Seit dem Rückzug aus der Royal Family im Jahr 2020 leben Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern im kalifornischen Montecito. Auf Instagram teilt die 44-Jährige auch immer wieder Einblicke in das Familienleben, das das Herzogspaar so normal wie möglich gestalten will, wie es stets betont.