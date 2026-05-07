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Mini-Prinz ist 7!

Meghan teilt Kuschel-Foto von Archie & Papa Harry

Royals
07.05.2026 07:30
Herzogin Meghan gab zum Geburtstag von Prinz Archie Einblick ins Familienleben und teilte unter ...
Herzogin Meghan gab zum Geburtstag von Prinz Archie Einblick ins Familienleben und teilte unter anderem dieses herzige Kuschel-Foto von Prinz Harry mit seinem neugeborenen Sohn.(Bild: instagram.com/meghan)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Happy Birthday, Prinz Archie! Der Sohn von Herzogin Meghan und Prinz Harry wurde am 6. Mai sieben Jahre alt. Und zur Feier des Tages veröffentlichte die stolze Mama auf Instagram zwei ganz besondere, zuckersüße Schnappschüsse ihres Sohnes.

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„7 Jahre später ... Alles Gute zum Geburtstag an unseren süßen Buben“, schrieb die Herzogin von Sussex am Geburtstag ihres Ältesten auf Instagram und öffnete zur Feier des Tages sogar ihr Familienalbum.

Kinder, wie die Zeit vergeht ...
Über gleich zwei bislang unbekannte Fotos konnten sich die Fans freuen. Das erste zeigt eine besonders innige Szene zwischen Prinz Harry und seinem neugeborenen Sohn, der selig auf der Brust seines Papas schlummerte. 

Mit diesem lieben Posting gratulierte Herzogin Meghan ihrem Sohn Archie zum 7. Geburtstag:

Das zweite Foto, das Meghan mit ihren Fans teilte, ist hingegen aktueller. Es zeigt Archie, der ein schwarzes Shirt zu einer hellen Hose trägt und einen langen Stock in der Hand hält, mit seiner Schwester Lilibet bei einem Strandbesuch.

Während man auf der ersten Aufnahme noch Archies Gesicht sehen kann, zeigt das zweite Bild die Sussex-Kids wie gewohnt von hinten.

Normales Leben für Kinder
Seit dem Rückzug aus der Royal Family im Jahr 2020 leben Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern im kalifornischen Montecito. Auf Instagram teilt die 44-Jährige auch immer wieder Einblicke in das Familienleben, das das Herzogspaar so normal wie möglich gestalten will, wie es stets betont.

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So verriet Meghan etwa einmal im Gespräch mit dem „People“-Magazin, dass dazu etwa auch gemeinsame Mittagessen mit ihrem Sohn gehören. „Archie und ich gehen gerne zusammen mittags essen, teilen uns einen Burger und einen Caesar Salad und bestellen dazu einen Eisbecher mit zwei Kirschen obendrauf.“

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