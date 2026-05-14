At the age of 82
Scandal-plagued priest Ulrich Küchl dies after accident
He was everything. Composer, Roman Catholic priest, spiritual guide in all walks of life. Ulrich Küchl cared for his “protégés” until the “St. Pölten scandal” came to light. Now he is dead. Krone+ has the background story.
A smart, handsome guy with a radiant smile and beautiful eyes, as an “acquaintance” put it in an interview after meeting him at a gay bar in Vienna. It was around the time Ulrich Küchl stepped down—withdrawing from this so-called affair, the “St. Pölten scandal,” and finding a place of retreat as a prelate in the Waldviertel community of Eisgarn.
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